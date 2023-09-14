عبدالعزيز الفضلي



تستعد وزارة التربيــة لتسلــم ما يقارب 4 آلاف طاولة وكرسي مدرسي من الصين خلال الأسبوع المقبل لتوزيعها على المدارس التي تحتاج إلى أثاث. وقالت مصادر تربوية مطلعة لـ «الأنباء» ان باخرة ستصل إلى الكويت قادمة من الصين محملة بالأثاث المدرسي لسد النقص في المدارس خاصة ان هناك مدارس جديدة سيتم افتتاحها بداية العام الدراسي الجديد، مشيرة إلى ان الوزارة تواصل استعداداتها لانطلاقة الدراسة في جميع المراحل التعليمية بدءا من الأحد المقبل، حيث سينتظم طلبة الصف الأول ابتدائي فقط في المدارس الحكومية وبقية الصفوف ستكون يوم الاثنين إضافة إلى طلبة المرحلتين المتوسطة والثانوية، فيما ينطلق دوام الأطفال في مرحلة الرياض يوم الأربعاء المقبل.



وذكرت المصادر أن عدد طلبة المدارس الحكومية يقارب 410 آلاف طالب وطالبة منهم 40081 في مرحلة رياض الأطفال، و159799 طالبا وطالبة في الابتدائي، و126217 في المتوسطة و81504 في الثانوي و1566 في مدارس التربية الخاصة و109 في مدارس التعليم الديني، مشيرة إلى أن عدد الطلبة في المدارس العربية الخاصة يصل إلى 230 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل التعليمية.