أقلعت صباح امس طائرة الإغاثة الأولى من الجسر الجوي الكويتي متجهة إلى ليبيا وعلى متنها 40 طنا من المعدات والمواد الإغاثية والطبية وقوارب إنقاذ لمساعدة الأشقاء المتضررين هناك إثر إعصار «دانيال».



ويأتي الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء في ليبيا تنفيذا للتعليمات السامية الصادرة من القيادة السياسية الرشيدة والتوجيهات المباشرة من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح والمتابعة الحثيثة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله والوزارات والمؤسسات المعنية.



وقال سفيرنا لدى ليبيا زياد المشعان إن انطلاق أولى رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة لأبناء الشعب الليبي الشقيق يأتي بناء على التعليمات السامية للقيادة السياسية والتوجيهات المباشرة لسمو رئيس مجلس الوزراء وبمتابعة حثيثة من وزير الخارجية ونتيجة للإعصار الشديد والفيضانات غير المسبوقة التي تعرضت لها مناطق شمال شرق دولة ليبيا الشقيقة.



وأكد السفير المشعان لـ «كونا»، قبيل إقلاع الطائرة، أنه في وقت تشعر الكويت قيادة وشعبا بالحزن والألم الشديدين جراء هذه الفاجعة فإنها تجدد تأكيد تضامنها ووقوفها إلى جانب دولة ليبيا وشعبها الشقيق في ظل هذه المحنة، وتؤكد كذلك استمرار تقديم الدعم المطلوب لتعزيز الجهود الليبية في مواجهة هذه الكارثة الإنسانية.



وثمن في هذا السياق سرعة استجابة الجهات والمؤسسات الكويتية الإنسانية لهذا النداء العاجل وتسخيرها كل الإمكانات لوصول هذه المساعدات بأقرب وقت، مشيرا إلى عملية التنسيق والإعداد القائمة بين وزارتي الخارجية والدفاع وجمعية الهلال الأحمر الكويتي والإدارة العامة للإطفاء والجمعيات والمؤسسات الخيرية والإنسانية الكويتية لاستكمال رحلات الجسر الجوي الكويتي لتقديم الإغاثة العاجلة لأبناء الشعب الليبي الشقيق.



من جانبه، أعرب السفير الليبي لدى البلاد سليمان الساحلي عن فائق التقدير والشكر للكويت قيادة وحكومة وشعبا بتسيير أولى رحلات الجسر الجوي لنجدة أشقائهم في ليبيا في محنتهم بأمر من صاحب السمو الأمير الشيخ نواف الأحمد وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد وسمو الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء ومتابعة دقيقة من وزير الخارجية الشيخ سالم العبدالله.



ووجه السفير الساحلي في تصريح مماثل لـ «كونا» الشكر الجزيل للكويت قيادة وحكومة وشعبا «وأنقل لكم تحيات الشعب الليبي لوقوفكم معنا وهذا ليس مستغربا على أهلنا وأشقائنا في الكويت السباقين لنجدة إخوانهم في محنتهم».



ولفت إلى فداحة الخسائر والكارثة الكبيرة في ليبيا جراء الإعصار، سائلا الله تعالى «أن يقي شعوبنا وبلداننا وشعوب العالم الكوارث والمصائب ونجدد الشكر لأهلنا وأشقائنا في الكويت على ما قاموا به من جهد في الوقوف إلى جانب أشقائهم الليبيين في محنتهم في هذه الوقفة الإنسانية المعروفة لدى الشعب الكويتي الشقيق».



من ناحيته، قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية الهلال الأحمر أنور الحساوي لـ «كونا» إن إقلاع الطائرة تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية الرشيدة بتسيير جسر جوي ومساعدة الأشقاء منكوبي الإعصار في ليبيا يترجم ما جبلت عليه الكويت في الإسراع بإغاثة منكوبي الحروب والكوارث المختلفة حول العالم.



ولفت الحساوي إلى التنسيق بين الهلال الأحمر الكويتي ونظيره الليبي والتعاون مع وزارتي الدفاع والخارجية الكويتيتين وسفير البلاد لدى ليبيا والسفير الليبي لدى الكويت بشأن تسيير عدة طائرات عاجلة محملة بالمزيد من المواد الإغاثية الكويتية للأشقاء في ليبيا.