

وجه النائب داود معرفي سؤالا إلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ طلال الخالد، قال في مقدمته: إنه تماشيا مع الدور الفعال الذي تقوم به الحكومة ومجلس الأمة من تشريعات خاصة بتكويت الوظائف، وحرصا على تطبيق مبدأ المساواة بين المواطنين لإيجاد فرص عمل للخريجين وايضا لإيضاح آلية العمل داخل الوزارات لكي تحظى بالشفافية والتوازن الوظيفي.



لذا، يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 ـ من المكلفون بتنفيذ توصيات وقرار مجلس الوزراء لتكويت الجمعيات التعاونية؟



2 ـ كم عدد المتقدمين للوظائف الاشرافية بالجمعيات التعاونية؟



3 ـ لماذا التأخير في تنفيذ تكويت الجمعيات التعاونية منذ الإعلان في فبراير 2023؟



4 ـ كم عدد الجمعيات التعاونية التي تم الإعلان عنها؟



5 ـ كم عدد الوظائف الشاغرة من غير الكويتيين؟



6 ـ ما الإجراءات التي تمت لترشيح المتقدمين للوظائف؟



7 ـ ما عدد الأيام التي تم فيها فتح منصة فخرنا حسب اعلان القوى العاملة من 25/7/2023 الخاصة بوظائف الجمعيات؟



8 ـ ما سبب اغلاق منصة «فخرنا» وعدم اعلان باقي الجمعيات التعاونية عن الوظائف، ومتى يتم تعيينهم وتسلمهم العمل من الكويتيين، وكم كانت فترة الاجراءات؟



9 ـ هل الاجراءات من قبل القوى العاملة ام بوجود وسيط (شركة خاصة) لتحديد مواعيد المقابلات والاختيارات للمتقدمين حسب الايميل الذي ارسل لبعض المتقدمين، ومن صاحب الرخصة، واين مقرها، وما عقدها، وكم تكلفة العقد، وما الاجراء الذي كان تجاه اختيار الشركة؟



10 ـ ما صلاحيات القوى العاملة في القانون لإجراء المقابلات والاختبارات خصوصا وهي جهة منظمة بين الباحث عن عمل وصاحب العمل؟



11 ـ ما خططكم حيال توصيات لجنة التركيبة السكانية بإلزام الجمعيات التعاونية بسرعة تكويت الوظائف القيادية والاشرافية؟



12 ـ أصدرت لجنة التركيبة السكانية قرارا بتكليف القوى العاملة بإعداد مشاريع تدريبية تخصصية، فهل تم العمل بهذا الشأن؟