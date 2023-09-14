

وجه النائب حمد العبيد سؤالا إلى وزير المالية فهد الجارالله جاء نصه كالتالي: بناء على ما تم تداوله عن صرف رواتب تقاعدية من المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الى 9 آلاف وافد وغير كويتي، ومنحهم جميع العلاوات والمنح، وشمولهم في تأمين عافية. لذا يرجى إفادتي وتزويدي بالآتي:



1 - ما مدى صحة هذا الخبر المنشور؟ إذا كان صحيحا، يرجى تزويدي بعدد غير الكويتيين الذين تصرف لهم هذه الميزات، وما سبب منحهم مثل هذه العلاوات والمعاشات؟



2 - هل هناك رواتب استثنائية تصرف لغير الكويتيين من قبل المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية؟