طارق عرابي



يستعد سوق الهواتف الذكية بالكويت لاستقبال أحدث هواتف شركة «آبل» الأميركية «آيفون 15» الجديد، وذلك بعدما أعلنت الشركة المنتجة عن بدء الطلب المسبق على إصدارات الهاتف الجديدة اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 15 الجاري، على أن يتوافر الهاتف للمستهلكين اعتبارا من يوم الجمعة الموافق 22 الجاري. وفي هذا السياق، قالت مصادر بقطاع الإلكترونيات لـ «الأنباء» إن عشاق هواتف «آيفون» سيمكنهم شراء الإصدارات الجديدة بالسوق المحلي اعتبارا لما بعد 22 الجاري، وذلك بالتزامن مع طرح الهاتف رسميا بالأسواق الأميركية والعالمية، حيث دائما ما تسعى الشركات والمعارض الكويتية لتوفير الهاتف الجديد للمستخدمين بالكويت تزامنا مع طرحه رسميا بالأسواق العالمية.

وكانت شركة «آبل» الأميركية قد أطلقت يوم الثلاثاء الماضي سلسلة هواتفها الجديدة «آيفون 15» و«آيفون 15 بلس»، بالإضافة إلى ساعتها الجديدة Apple Watch Series 9، فيما تحدث رئيس شركة آبل تيم كوك، سريعا عن سماعة الواقع المختلط القادمة من «آبل» Vision Pro، والتي أعلنت عنها الشركة هذا الصيف، لكنه لم يكشف عن أي تفاصيل جديدة. وسيأتي هاتف «آيفون 15 برو» المتطور والمغلف بالتيتانيوم باللون الأسود والأزرق والفضي، حيث يروج المسؤولون التنفيذيون في شركة آبل لمدى خفة ونحافة المعدن، مع التركيز أيضا على قوة التيتانيوم، ستغطي مادة التيتانيوم الأكثر صلابة طرازي iPhone 15 Pro، وفي الوقت الحالي، يستخدمون الألمنيوم، وهو أقل متانة. وسيتوافر «آيفون 15» و«آيفون 15 بلس» بخمسة ألوان جديدة: الوردي، والأصفر، والأخضر، والأزرق، والأسود، وسيتوافر «آيفون 15» و«آيفون 15 بلس» بمقاس 6.1 إنشات و6.7 إنشات، ويدعمان ميزة Dynamic Island، وهي طريقة للتفاعل مع الإشعارات المهمة والأنشطة المباشرة.

وتتكيف هذه التجربة بسلاسة لتتيح للمستخدمين رؤية الاتجاه الذي يجب عليهم اتباعه في تطبيق الخرائط، وتسهل التحكم في الموسيقى، وتصل درجة السطوع القصوى الآن إلى 1600 شمعة/المتر المربع لتجعل الصور والفيديوهات بوضوح HDR، وفي الشمس، يصل الحد الأقصى لنسبة السطوع في الخارج لغاية 2000 شمعة/المتر المربع، أي ضعف الجيل السابق. ويتميز الهاتف الجديد بنظام الكاميرا المتقدم بدقة 48MP، وباستخدام مستشعر رباعي البكسلات وFocus Pixels بنسبة 100% للحصول على ضبط تلقائي سريع للعدسة، وباستخدام قدرات التصوير الحسابي، تتيح الكاميرا الرئيسية للمستخدمين إمكانية التقاط الصور بدقة 24MP في الوضع التلقائي الجديد، وتقدم بذلك دقة لجودة الصورة بحجم ملف عملي ملائم للتخزين والمشاركة. ومن خلال التكامل الذكي بين الأجهزة والبرامج، يمنح خيار تقريب المسافات 2x للمستخدمين ثلاثة مستويات من التكبير/التصغير البصري ـ 0.5x و1x و2x ـ للمرة الأولى في نظام كاميرا مزدوجة في جهاز iPhone.