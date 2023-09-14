منصور السلطان



اســتـطـاع رجـال إطـفـاء مركزي الجهراء والحرفي إخماد حريق اندلع عصر أمس في منزل بمنطقة النسيم خلال وقت قياسي دون حدوث إصابات. وكان بلاغ قد ورد عصر امس لغرفة عمليات قوة الإطفاء يفيد باندلاع حريق في منزل بمنطقة النسيم، وعلى الفور توجه رجال إطفاء مركزي الجهراء والحرفي إلى موقع البلاغ، حيث تبين أن النار اندلعت في الدور الأرضي للمنزل، فتم إخلاؤه من السكان ومن ثم محاصرة النار وإخمادها خلال وقت قياسي قبل امتدادها إلى باقي أرجاء المنزل نتج عنه إصابة شخص تم نقله بسيارة الإسعاف إلى مستشفى الجهراء.