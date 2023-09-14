منصور السلطان



ضمن جهود قطاع الأمن الجنائي في ضبط المخالفين والخارجين عن القانون، تمكن رجال مباحث محافظة العاصمة من ضبط اكبر مصنع للخمور يديره 6 أشخاص من جنسية آسيوية في مزارع العبدلي وبحوزتهم كميات كبيرة من الخمور المحلية جاهزة للبيع ومعدات خاصة لصناعتها.



وفي التفاصيل كما رواها مصدر امني لـ «الأنباء» أن معلومات سرية وردت الى رجال مباحث العاصمة تفيد بوجود عصابة تروج الخمور المحلية بكميات كبيرة على الشباب وبأسعار زهيدة، فتم تشكيل فريق عمل لمتابعة القضية والبحث والتحري عن أفراد العصابة، وبعد مرور عدة أيام من البحث والتحري استطاع فريق العمل ان يجمع معلومات عن أفراد العصابة، الذين تبين ان عددهم 6 أشخاص من الجنسية الآسيوية، وانهم يستأجرون مزرعة في العبدلي لصناعة الخمور بعيدا عن أعين رجال الأمن.



بعد جمع المعلومات ورصد المزرعة والتأكد من وجود أفراد العصابة فيها تم إصدار إذن قانوني ومداهمة المزرعة وضبط افراد العصابة الـ 6 الذين حاولوا الهرب، وبعد الاستعلام اتضح أنهم من الجنسية الآسيوية، ثلاثة منهم مسجل ضدهم قضايا تغيب، وبتفتيش المزرعة عثر بها على «بركة» مليئة بالخمر المحلي يتم تخميره بواسطة أشعة الشمس ووجود آلاف قناني الخمر جاهزة للبيع، بالإضافة الى 236 برميلا مليئا بالخمر، ومعدات أخرى تستخدم لصناعة الخمر.



وخلال التحقيق مع أفراد العصابة الـ 6 اعترفوا بأنهم قاموا باستئجار المزرعة وعمل بها مصنع للخمور المحلية يصدر في اليوم الواحد ما يقارب ألف قنينة خمر يتم نقلها بواسطة باصات مغلقة إلى المناطق، ومن ثم بيعها على الزبائن بقيمة 5 دنانير للقنينة.



وبعد الانتهاء من التحقيق تمت إحالة جميع المتهمين والمضبوطات الى جهة الاختصاص لاتخاذ اللازم بحقهم.