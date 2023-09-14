في إطار مساعيه المتواصلة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أبرم بنك الخليج اتفاقية شراكة استراتيجية مع شركة «ترانزكريت» الرائدة في مجال الخدمات اللوجستية، وذلك لتوفير خدماتها المميزة إلى عملاء البنك من الشركات الصغيرة والمتوسطة بأسعار مخفضة. وستوفر شركة «ترانزكريت» للأعمال اللوجستية لعملاء بنك الخليج من الشركات الصغيرة والمتوسطة مجموعة من الخدمات المتنوعة، التي تساعدهم على توسيع أعمالهم والوفاء بمتطلبات عملائهم، وإنجاز عمليات الشحن والتخليص الجمركي والخدمات اللوجستية.



وبهذه المناسبة، قال مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية للشركات في بنك الخليج فيصل العدساني: «تأتي هذه الاتفاقية ضمن استراتيجية بنك الخليج 2025، التي تعتبر قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة إحدى ركائزها الأساسية، بحيث يستهدف البنك رفع معدلات نمو خدمات الشركات ومساعدتها على توسيع محفظة المنتجات، والخدمات المصرفية المقدمة لها».



وأضاف: «بنك الخليج يسعى دائما الى تعزيز الخدمات غير المصرفية لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وذلك لمساعدتهم على تطبيق أعمالهم بنجاح، دون الحاجة إلى الاستثمار في شراء أو تأجير أو إدارة مستودعات قائمة بذاتها أو تعيين فريق متخصص لإدارة التخليص الجمركي والتسليم ونقل المخزون».



من جانبه، قال أحمد القناعي من شركة «ترانزكريت»: «سعداء بعقد هذه الشراكة المهمة مع بنك الخليج أحد البنوك الرائدة في الكويت، وتوفير خدماتنا إلى عملائه من الشركات الصغيرة والمتوسطة، ومساعدتهم على توسيع أعمالهم وأنشطتهم داخليا وخارجيا. بالإضافة الى تسهيل كل معاملاتهم في الخدمات اللوجستية التي يمكن أن توفر عنهم الكثير، وهذا من ضمن أهداف الشركة في تثقيف العملاء وإنجاز طلباتهم بالوقت المناسب للوصول الى أهدافهم».