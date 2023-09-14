في إطار جهوده المتواصلة لنشر الثقافة المصرفية ورفع مستوى الوعي المالي والتعريف بأفضل معايير الأمان في القطاع المصرفي، شارك بنك برقان ممثلا بمساعد مدير - الاتصالات والمسؤولية الاجتماعية للشركات محمد الصراف، في لقاء غني بالمعلومات والإرشادات ضمن برنامج الديوانية على إذاعة مارينا أف أم.



وتأتي هذه المشاركة كجزء من برنامج المسؤولية الاجتماعية الشامل للبنك ودعمه المستمر لحملة «لنكن على دراية» والتي أطلقها بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت بالتعاون مع البنوك المحلية.



وخلال حديثه في البرنامج، ناقش الصراف مجموعة متنوعة من القضايا الأساسية التي تشمل ضرورة تطبيق الإجراءات الخاصة بإنجاز العمليات المالية، وخاصة عند التسوق عبر الإنترنت على منصات التجارة الرقمية باستخدام البطاقات المصرفية.



كما تناول الحوار الإذاعي مجموعة من النقاط المتعلقة بأساليب وعمليات الاحتيال المالي المختلفة، والتي شهدت ازديادا واضحا في الآونة الأخيرة، وكيفية اتخاذ الاحتياطات والخطوات اللازمة لتجنبها ومواجهتها. وكذلك، قدم البرنامج بعض النصائح المالية مثل عدم مشاركة كلمات المرور لمرة واحدة (OTP) وغيرها من البيانات المالية الشخصية أو تفاصيل الحساب عبر المكالمات الهاتفية أو الرسائل النصية.



وفي معرض تعقيبه على هذه المشاركة، قال الصراف: «أفتخر بتمثيل بنك برقان في هذا البرنامج المتميز عبر إذاعة مارينا أف أم، حيث كان بمنزلة فرصة للتوجه إلى شريحة واسعة من أفراد المجتمع لتوعيتهم بأهم النصائح التي تضمن تمتعهم بتجربة أكثر كفاءة وأمانا، إضافة إلى التأكيد على التزامنا المستمر بتقديم كل أشكال الدعم لحملة التوعية المالية لنكن على دراية، والتعريف بأهدافها ورسائلها الأساسية الهادفة إلى تعزيز الثقافة المصرفية في المجتمع».