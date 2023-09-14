في واحدة من أقوى عروض العودة للمدارس، أعلنت شركة عبدالمحسن عبدالعزيز البابطين، الوكيل والموزع الحصري لسيارات نيسان في الكويت، عن إطلاق عرض خاص وحصري بمناسبة موسم العودة للمدارس، وذلك على سيارتها الرائعة نيسان X-Trail الجديدة كليا بحيث يشمل العرض الجديد باقة استثنائية تضم 5 سنوات كفالة، 5 سنوات خدمة المساعدة على الطريق، سنتان صيانة وتسجيل المرور وتأمين ضد الغير مجانا.



ومع هذا العرض الفريد، تهدف شركة البابطين إلى تقديم فرصة كبيرة ومميزة للطلاب لكي يستمتعوا بما تقدمه هذه السيارة من مواصفات غنية، ولكي تكون رحلاتهم الدراسية اليومية أكثر راحة وترفيها وأمانا.



ومع ما توفره سيارة نيسان X-Trail الجديدة كليا من مقصورة داخلية رحبة تكفي لـ 7 أشخاص بكل راحة، فإنها في الوقت نفسه، تضمن لجميع الركاب مساحة مناسبة تترك لكل راكب الاستمتاع برحلته على طريقته دون قلق من الآخرين ودون أن يسبب لهم أي إرباك.



كان للترفيه كل الاهتمام الداخلي أيضا مع مواصفات ومزايا عديدة ومتطورة شملت وجود شاشة عرض 12.3 انشا، نقطة شحن لاسلكية للأجهزة الذكية، نظام Android Auto وApple CarPlay، وتصميم عصري سهل الاستخدام للجميع. وتأتي هذه الشاشة الجديدة كليا بهذا الحجم الكبير لتزيد من متعة قضاء الوقت داخل السيارة خلال أوقات الانطلاق والرحلات، ليكون الترفيه شعارا لسيارة نيسان X-Trail الجديدة كليا والتي من شأنها أن تجعل كل طالب أكثر رضا وراحة وسعادة في كل مرة يكون فيها داخل مقصورة هذه السيارة.



ولجعل قيادة هذه السيارة في غاية السهولة والأمان والراحة، تتيح نيسان اكس-تريل مزيدا من الراحة من خلال شاشة العرض على الزجاج الأمامي قياس 10.8 بوصات مما يتيح للسائق الاطلاع على معلومات القيادة بسهولة وأمان لتقديم مجموعة واسعة من المعلومات على الجزء السفلي من الزجاج الأمامي. وتأتي X-Trail مزودة بتقنية ProPILOT التي تقدم الدعم الآلي من خلال نظام الملاحة الذي يرسم لك الطريق، وعبر نظام المحافظة على حارة السير. أما تقنية القيادة الذكية، فهي تعتبر بمنزلة النظام الذكي الذي يساعدك في مراقبة الطريق ويلبيك عند الحاجة وخاصة فيما يتعلق باحتياطات السلامة لينعم الطلاب وآباؤهم براحة البال في كل مرة يكون أبناؤهم على متن هذه السيارة المدهشة من نيسان. وتأتي نيسان X-Trail الجديدة كليا بمحرك 2.5 ليتر ليطلق مزيجا من التناغم والأداء بين قوة السحب التي تتميز بها هذه السيارة وبين قدرتها على قطع المسافات الطويلة بنفس العزم والثبات والاندفاع.