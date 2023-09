ياسمين الكندري ويسر المطوع حصلتا على منحة 50 ألف دولار.. وتشاركان في برنامج تدريبي لعام

برنامج التدريب من «SheTrades» التابعة لمركز التجارة العالمية.. و3 آلاف دولار من «أمازون»

لجنة تحكيم مستقلة اختارت الفائزات من 880 مشاركة.. والتقييم وفق عدد من المعايير

دلال بيضون ربحت 10 آلاف دولار بتصويت االجمهور.. لأول مرة ضمن مبادرة «She,s Next»

أعلنت شركة Visa الرائدة عالميا في مجال المدفوعات الرقمية والمدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (V)، بالتعاون مع بنك الكويت الوطني عن فوز كل من ياسمين الكندري ويسر المطوع (شركة Seeds) وحصولهما على منحة «She›s Next» في نسختها الأولى بالكويت.



وقد وقع الاختيار على الفائزتين خلال حفل توزيع الجوائز الذي أقيم في المقر الرئيسي لبنك الكويت الوطني بمدينة الكويت، وتم اختيار رائدتي الأعمال الفائزتين من بين مجموعة تضم أكثر من 880 متقدمة للبرنامج، واللتين ستحصلان على منحة بقيمة 50 ألف دولار لتنمية أعمالهما.



وبالإضافة إلى ذلك، ستحصلان على برنامج تدريبي لمدة عام في مجال الأعمال من مركز التجارة الدولية (ITC)، التابع للأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية، ورصيد بقيمة 3 آلاف دولار من «أمازون ويب سيرفيسز» (خدمات الحوسبة السحابية من أمازون)، وسوف يتولى البرنامج الرائد SheTrades التابع لمركز التجارة الدولية تقديم دورة تدريبية للفائزتين.



وقد وقع الاختيار على الفائزتين ياسمين الكندري ويسر المطوع من بين مجموعة من المرشحات اللاتي يمثلن قطاعات مختلفة، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، صناعة النسيج والتعليم والأغذية والمشروبات والخدمات المهنية والتجميل والرفاهية.



وقامت لجنة التحكيم بتقييم المشاركات وفقا لعدد من المعايير، من ضمنها تطور رحلة ريادة الأعمال للمترشحة، وقوة مؤشرات أنشطة الأعمال، والتواجد الرقمي، والقدرة الواضحة على حل المشكلات بثقة.



وضمت لجنة التحكيم كارل مانلان، رئيس الأثر الشمولي والاستدامة لدى Visa، وأنكوش ديفاداسون، رئيس إدارة تقديم الحلول في دول مجلس التعاون الخليجي لدى Visa، وآرتي مانيلال ثانكي، رئيسة التكنولوجيا المالية والشراكات لدى Visa، وغدير العوضي مساعد مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني.



وللمرة الأولى تضمنت مبادرة She›s Next تقديم جائزة لرائدة أعمال من اختيار الجمهور، تم التصويت على اختيارها إلكترونيا عبر الإنترنت لتميز أعمالها. وحصلت دلال بيضون (شركة mylk ma’am) على جائزة نقدية بقيمة 10 آلاف دولار.



ومما يبرز التركيز المتزايد على الاستدامة في مشهد الأعمال المحلي في وقتنا الحاضر، قامت معظم المتقدمات لبرنامج She’s Next بعرض انجازاتهن في مجال ممارسات الأعمال المستدامة.



وفي واقع الأمر، استنادا إلى مؤشر الرقمنة للشركات الصغيرة والمتوسطة الذي أعدته Visa لدعم برنامج She›s Next، أشارت جميع رائدات الأعمال اللاتي شملهن الاستطلاع في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي (100%) بالأهمية المتزايدة للاستدامة في مشهد الأعمال الحالي، مما يشير إلى التزامهن بالحد من النفايات وإعادة تدوير المنتجات (45%)، وتقليل استخدام البلاستيك (51%).



ومن خلال مشاركتهن في برنامج She›s Next، تتمكن رائدات الأعمال من اكتساب رؤى عملية من القيادات النسائية، والحصول على أدوات قيمة، وموارد تعليمية، ودورات تدريبية متخصصة.



ويتضمن ذلك الوصول إلى مجتمع أمازون ويب سيرفيسز، والبرنامج التدريبي «الارتقاء بأعمالك» من مبادرة SheTrades التابعة لمركز التجارة الدولية. كما ستقدم Visa ومركز التجارة الدولية استشارات فردية لـ 30 متأهلة للتصفيات النهائية - وتزويدهن بالتوجيه والرؤى الثاقبة لتعزيز أنشطة الأعمال والاستراتيجيات المالية.



وبهذه المناسبة، قالت مساعد مدير عام في مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني، غدير العوضي: «يمثل دعم وتمكين المرأة ركيزة أساسية في ثقافة بنك الكويت الوطني، ونلتزم في ذلك الإطار بقيادة القطاع الخاص الكويتي من أجل إعداد بيئة أعمال تساهم في تعزيز قدرة الكوادر الوطنية من النساء على ابتكار حلول مميزة لأعمالهن وخاصة في مجال الابتكار الرقمي، ولذلك نفخر بالشراكة مع VISA لإطلاق She›s Next للمرة الأولى في الكويت، حيث نؤمن بأن دعم الشركات المملوكة للنساء بات ضرورة ملحة في ظل الدور المحوري لرائدات الأعمال في دفع عجلة نمو الاقتصادات الحديثة».



وفي سياق تهنئته للفائزات بمنحة هذا العام، قال شاشانك سينغ، نائب الرئيس والمدير العام لشركة Visa في الكويت وقطر: «في عصرنا الحالي الذي تثبت فيه الشركات الصغيرة المملوكة للنساء على مرونة اعمالها والتفاؤل تجاه المستقبل، تفخر Visa بتكريم ودعم رائدات الأعمال في الكويت. ونتقدم بتهانينا القلبية مرة أخرى للفائزات بجائزة She›s Next في الكويت ونتطلع دائما إلى دعم مسيرتهن المهنية».