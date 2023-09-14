أعلن بنك وربة أسماء الفائزين بسحوبات السنبلة الأسبوعية وحساب السنبلة للأطفال الشهري والمكافأة الطلابية الشهري وسيستمر بنك وربة بعمل السحوبات لعشرة رابحين أسبوعيا لحساب السنبلة وخمسة رابحين لحساب المكافأة الطلابية الشهري بحضور ممثل عن وزارة التجارة والصناعة وموظفي بنك وربة.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الأسبوعي، فقد توج 10 رابحين حصل كل منهم على 1000 دينار وهم: محمد مدغش محمد العجمي، وإبراهيم عبدالله براك العتيبي، وإيمان صالح مبارك الشمري، وأسماء عبدالله طواري الطواري، وأمل سعد سعدي المطيري، ومنال حابس محمد السعيد، وصالح فهد هادي العجمي، وشهاب عبدالله حسن الشهابي، وعبدالرحمن عبدالعزيز المنيع، ورائد سليمان يوسف الحنيف.



وبالنسبة للعملاء الذين حالفهم الحظ خلال سحب السنبلة الشهري للأطفال، فقد توج 7 رابحين من عملاء بنك وربة وهم: عبدالرحمن أحمد فرحان، حسين غريب مرزوق الغريب، مناور حبيب عباس المناور، عبدالعزيز محمد الخطاف، ريانة بدر دغيم الضويحي، غادة مشعل ماجد المطيري، هادي بدر عبدالله الظفيري.



كما يبارك بنك وربة لفائزي سحب «المكافأة الطلابية الشهري» لعملاء Bloom وهم كل من: ناصر أنور عبدالله النخعي، أفراح سعيد راشد العازمي، وديان محسن السبيعي، فاطمة محمد الهنداوي، أفراح عايض حمود العازمي.



وحول الشروط، قال مدير منطقة المجموعة المصرفية للأفراد بالبنك أحمد المطوع: «يتطلب الآن وجود 100 دينار لدخول سحوبات السنبلة الأسبوعية والسحوبات الكبرى، علما أن العميل مازال يحصل على فرصة واحدة مقابل كل 10 دنانير في الحساب، والفرص تحتسب على حسب أدنى رصيد في الحساب خلال الشهر».