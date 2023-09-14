أطلق النواب الجمهوريون في مجلس النواب الاميركي تحقيقا بشأن إمكانية عزل الرئيس جو بايدن، وهو أمر مازال مستبعدا إلى حد بعيد، وتبدو الاتهامات الجنائية الموجهة الى سلفه الجمهوري دونالد ترامب في قلب هذا التحرك. ويتهم النواب الجمهوريون الرئيس الديموقراطي بايدن بأنه «كذب» على الشعب الأميركي بشأن تعاملات نجله هانتر التجارية في الخارج المثيرة للجدل.



جاء ذلك بعد أربع سنوات، من تصويت الكونغرس لصالح عزل ترامب عام 2019 «لابتزازه أوكرانيا في محاولة فاشلة للحصول على معلومات تضر بفرص فوز منافسه حينذاك جو بايدن بالانتخابات».



وأعلن رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن ماكارثي بأنه سيأمر بتحقيق بهدف لعزل الرئيس الديموقراطي، وهي خطوة يطالب بها ترامب وداعموه اليمينيون في الكونغرس منذ شهور.



وأطلق مكارثي التحقيق لمحاولة عزل بايدن بعد أقل من أسبوعين من نقل موقع «بريتبارت نيوز» عنه قوله إن الأمر سيتطلب تصويتا كاملا في مجلس النواب للبدء.



لكن بينما كانت تصرفات ترامب التي دعمت عزله موثقة، إلا أن الديموقراطيين وحتى بعض الجمهوريين يصرون على أن رئيس لجنة الإشراف التابعة لمجلس النواب جيمس كومر (وهو من بين الجمهوريين الذين يقودون التحقيق) لا يملك أدلة حتى الآن على ارتكاب بايدن مخالفات.



ويتهم كومر «عائلة بايدن» من دون ذكر اسم الرئيس صراحة و«أعوانها» بالحصول على دفعات يتجاوز قدرها 20 مليون دولار من كيانات خارجية.



ومع تمكن الجمهوريين من السيطرة على مجلس النواب في انتخابات منتصف الولاية التي نظمت في 2022، وجد حلفاء ترامب الأدوات القانونية التي تمكنهم من الانتقام.



وأفادت اللجنة البرلمانية المكلفة بأن التحقيق ينظر في «استغلال نفوذ» من قبل من يسميها ترامب على الدوام «عائلة بايدن الإجرامية».



وقالت اللجنة امس الاول إن التحقيق «يكشف أن جو بايدن سمح لعائلته بتسويقه كعلامة تجارية حول العام لإثراء عائلة بايدن».



وأضافت أنها «ستعمل على تعقب الوقائع لضمان محاسبة بايدن لاستغلاله منصبا عاما لتحقق عائلته مكاسب مالية».



ودافع رئيس مجلس النواب الجمهوري كيفن مكارثي عن نفسه، بشأن ما إذا كان تحقيق المساءلة لعزل الرئيس بايدن يتطلب تصويتا كاملا في مجلس النواب، قائلا إن سلفه الديموقراطية نانسي بيلوسي هي من بدأت السابقة.



وفي سبتمبر 2019، غرد مكارثي بأن بيلوسي لا يمكنها إطلاق تحقيق لعزل الرئيس دونالد ترامب آنذاك دون تصويت كامل في مجلس النواب.



وأجرى الديمقراطيون في مجلس النواب تحقيقا بشأن المساءلة لمدة 5 أسابيع قبل التصويت على قرار في أكتوبر 2019 يحدد قواعد المرحلة العامة من التحقيق وتم عزل ترامب في ديسمبر 2019.



وأعلنت بيلوسي عن إجراء تحقيق ثان لعزل ترامب بعد يومين أحداث 6 يناير 2021، ومرة أخرى دون تصويت في مجلس النواب في بداية التحقيق وتم عزل ترامب في 13 يناير ولم تنته أي من محاكمات ترامب في مجلس الشيوخ بالإدانة.