القاهرة - ناهد إمام



صرح د.عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بأن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وافق على مد العمل بقرار مجلس إدارة الهيئة بالجلسة رقم 174 بتاريخ 2022/12/20، بشأن آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة (خدمي - عمراني - صناعي - مخازن - أنشطة متنوعة) بالدولار الأميركي بتحويلات من الخارج، وذلك لمدة 6 أشهر.

وأضاف الوزير: إنه في عام 2022، بلغ عدد موضوعات تخصيص الأراضي بالدولار تحويلا من الخارج، المعروضة على مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم تخصيصها، 106 موضوعات، بإجمالي مساحة 247 فدانا، وفي العام الحالي 2023، بلغ عددها حتى الآن، 113 موضوعا، بإجمالي مساحة 679 فدانا.



وأوضح وزير الإسكان أن هذه الآلية حققت نجاحا كبيرا، وشهدت إقبالا ملحوظا على طلبات الأراضي من المستثمرين الأجانب، مما يوفر العملة الصعبة المحولة من الخارج، ويزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالمدن الجديدة، الأمر الذي يساهم في تنمية تلك المدن، وزيادة فرص العمل بها.

وأشار د.عاصم الجزار إلى أن مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، سبق أن وافق بجلسته رقم 174 بتاريخ 2022/12/20، على وضع آلية للتعامل مع طلبات المستثمرين الأجانب للحصول على قطع أراض بالمدن الجديدة بأنشطة متعددة (خدمي - عمراني - صناعي - مخازن - أنشطة متنوعة) بالدولار بتحويلات من الخارج على أن يتم العمل بتلك الآلية لمدة (6 أشهر فقط) يعاد بعدها العرض على مجلس إدارة الهيئة لإبداء الرأي، وهو ما حدث وتمت الموافقة على المد 6 أشهر.