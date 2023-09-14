القاهرة - ناهد إمام



كشف د.شريف الفيل رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأمصال واللقاحات «فاكسيرا»، أن الشركة تستهدف توطين صناعة اللقاحات، وجعل مصر مركزا إقليميا لتصنيع اللقاحات المختلفة، لسد احتياجات البلاد منها والتصدير لأفريقيا.



وقال د.شريف الفيل إنه يتم حاليا التخطيط لتصنيع وإنتاج لقاح الأنفلونزا محليا بالتعاون مع أحد الشركات الكورية، مشيرا إلى أنه تم إدخال أحدث لقاح للأنفلونزا «لقاح الأنفلونزا الرباعي» إلى مصر وتوفيره بالمراكز بسعر مناسب، وتابع: نستهدف توطين صناعة المستحضرات الحيوية بشرط تحقيق الجودة والأمان والفاعلية. وأشار إلى أنه سيتم ضخ 100 ألف جرعة من لقاح الأنفلونزا الرباعي الكوري بسعر 190 جنيها للمواطنين في 18 مركزا لفاكسيرا بالقاهرة والمحافظات المختلفة وسيكون متاحا بداية من شهر أكتوبر المقبل.