ما أفضل خمسة أطعمة مضادة للالتهابات لتخفيف آلام المفاصل؟



على الرغم من عدم وجود نظام غذائي معجزة يمكن أن يعالج التهاب المفاصل، حيث تشير بعض الأبحاث إلى أن بعض الأطعمة يمكن أن تساعد في تقليل الأعراض. ولحسن الحظ، يمكن للنظام الغذائي المضاد للالتهابات أن يلعب دورا «مهما» في تقليل آلام التهاب المفاصل، وفقا للدكتور سني باتيل، وقال الطبيب: «على الرغم من أنها قد لا توفر علاجا لالتهاب المفاصل، إلا أن دمج هذه الأطعمة في نظامك الغذائي يمكن أن يساعد على تخفيف الأعراض وتحسين صحة المفاصل بشكل عام».



لذلك، قدم د.باتيل أفضل خمسة أطعمة مضادة للالتهابات:



1 - الأسماك الدهنية: أوضح الطبيب أن الأسماك، مثل السلمون والماكريل والسردين والسلمون المرقط، المليئة بأحماض أوميغا 3 الدهنية يمكن أن تساعد في تقليل آلام المفاصل وتصلبها لدى المصابين بالتهاب المفاصل. وأوصى د.باتيل بتناول حصتين على الأقل من الأسماك الزيتية أسبوعيا، بحيث تتراوح كل حصة من 85 إلى 120غ، للحصول على «جرعة جيدة» من أحماض أوميغا 3 الدهنية.



2 - الكركم: يأتي اللون الأصفر المميز للكركم من مركب ذي خصائص قوية مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، يعرف باسم الكركمين. وقال الطبيب: «لا توجد توصية يومية محددة لاستخدام الكركم، لكن إدراجه في نظامك الغذائي (مقترنا بالفلفل الأسود لزيادة امتصاصه) بانتظام يمكن أن يكون مفيدا».



3 - الزنجبيل: سواء كنت تشربه مع الشاي أو تضيفه إلى طبق الطعام، فإن الزنجبيل يوفر خصائص طبيعية مضادة للالتهابات يمكن أن تساعد في تخفيف آلام التهاب المفاصل. وأوصى الطبيب بإدراج ملعقة أو ملعقتين صغيرتين من الزنجبيل الطازج أو مسحوق الزنجبيل في نظامك الغذائي اليومي.



4 - التوت: يعد التوت غنيا بمضادات الأكسدة والمركبات المضادة للالتهابات. وأوضح د.باتيل أن هذه الخصائص قد تساعد في تقليل الالتهاب والإجهاد التأكسدي في الجسم. وقال الطبيب: تناول كوبا واحدا على الأقل من التوت يوميا كجزء من تناول الفاكهة، فهذا يوفر مصدرا جيدا لمضادات الأكسدة.



5 - الخضار الورقية: تعد الخضراوات الورقية، بما في ذلك السبانخ واللفت والسلق، مصادر طبيعية للفيتامينات والمعادن ومضادات الأكسدة التي يمكن أن تساعد في مكافحة الالتهاب. لذلك ينصح الطبيب بإدخال حصة من الخضار الورقية ضمن وجباتك اليومية، مثل السلطات أو العصائر.



المصدر: «إكسبريس»