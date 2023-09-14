وضعية الجلوس لفحص ضغط الدم



وجدت دراسة جديدة، أن قياس ضغط الدم في وضع مختلف عن الجلوس يرتبط بزيادة خطر الإصابة بالنوبات القلبية والسكتات الدماغية حتى الموت. وأظهرت الدراسة أن الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء الاستلقاء على ظهورهم يكونون أكثر عرضة للإصابة بالنوبات القلبية أو السكتة الدماغية أو قصور القلب أو الوفاة المبكرة. ويساعد الجهاز العصبي اللاإرادي على تنظيم ضغط الدم في أوضاع الجسم المختلفة.



وأوضح فريق البحث أن الجاذبية قد تتسبب في تجمع الدم عندما تكون جالسا أو واقفا، لكن الجسم في بعض الأحيان يكون غير قادر على تنظيم قراءة ضغط الدم بشكل صحيح عندما تكون مستلقيا. وشملت دراسة مخاطر تصلب الشرايين نحو 11369 شخصا بالغا (بمتوسط أعمار 54 عاما)، حيث قام الباحثون بفحص العلاقة بين أوضاع الجسم وضغط الدم وصحة القلب.



وكشفت النتائج أن 16% من المشاركين الذين لم يعانوا من ارتفاع ضغط الدم أثناء الجلوس، كانت لديهم قراءة عالية عند الاستلقاء. وعلى سبيل المقارنة، فإن حوالي 74% من الأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أثناء الجلوس أظهروا أيضا قراءة عالية عند الاستلقاء.



المصدر: «إكسبريس»