مفرح الشمري



افتتح «فارس الأغنية العدنية» الراحل أبوبكر سالم الموسم الثقافي الجديد 2023/2024 لمركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي وذلك من خلال حفلات «من غير ميكروفون» التي أقيمت امس الأول في قاعة الراحل الشيخ جابر العلي، وتميزت بحضور جماهيري اكتظت به كراسي القاعة وذلك لعشقهم لاغاني الراحل أبوبكر سالم صاحب المسيرة الطويلة في الكلمة واللحن والغناء.



الحفلة إنتاج شركة SCENE، وبقيادة المايسترو د.خالد نوري الذي قاد الفرقة الموسيقية بكل اقتدار، لتقدم للحضور باقة منوعة وجميلة من أغاني وألحان وكلمات المطرب الراحل أبوبكر سالم تغنى بها كورال الفرقة على مدى ساعتين، مثل «اقبلت تمشي رويدا»، «يا سمار»، «سبحان من صور جمالك»، «عادك إلا صغير»، «كثر الله خيرك»، «ما في أحد مرتاح»، «قال بومحضار»، «امتى أنا اشوفك»، «حطنى في عيونك»، «يا ناسين الحبايب» و«ما علينا ياحبيبي». يحسب للقائمين على مركز الشيخ جابر الأحمد الثقافي انطلاق موسمهم الثقافي الجديد بمثل هذه الحفلة الموسيقية الراقية لأحد المطربين الكبار مثل الراحل أبوبكر سالم الذي منح طوال مسيرته الزاخرة بالفن الأصيل ألقابا عدة، أبرزها «فارس الأغنية العدنية» و«ملك الدان الحضرمي» و«عملاق الأغنية الصنعانية»، لأنه كان مطربا وملحنا وشاعرا وأديبا يبحث عن الكلمة الاصيلة لتقديمها لجمهوره في الخليج والوطن العربي.