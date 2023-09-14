بيروت - بولين فاضل



علقت الفنانة كارول سماحة لأول مرة على الجدل المثار حول الصورة الرومانسية لكليب «نسخة مني»، مؤكدة أنها قدمت عملها كممثلة، وزوجها متفهم تماما طبيعة العمل في الفن، ويدعمها ويقدر قيمة عملها، وهذا ما يمنحها راحة كبرى في تقديم أعمالها الفنية.



وأضافت كارول، خلال لقائها ببرنامج «ET بالعربي»: «لأني ممثلة دايما بروح للآخر بالشعور، في أغنية «نسخة مني» أنا بحكي عن واحد صرت أنا وياه روح واحدة، مش معقولة هنكون بعاد، بروح للآخر بأي عمل إن كان بالبوستر أو بشعوري، ده بالنسبة لي إني بقدم عملي كممثلة، الحمد لله إني عندي زوج داعم ومتفهم وبيقدر الفن وبيقدر شغلي وده شيء مريحني جدا».



وكشفت عن رأيها في نجاح الأغنية، وتحقيقها 18 مليون مشاهدة على «يوتيوب»، قائلة: «ولا مرة اعتبرت يوتيوب معيارا لأغنياتي لأن فيه أغاني بتكون جايبة مشاهدات أقل وبتروح على أي بلد بتلاقيهم حافظينها، والنجاح الحقيقي هو على المسرح».



وحول حصاد حفلاتها في صيف 2023، وجديد أعمالها الفنية، قالت كارول: «جولة حفلاتي في هذا الصيف كانت حلوة، أي فنان بيحب يشوف جمهوره حافظين أغانيه وبيغنوها، بحاول أقرب لاستايل لبس شبابي يشبه شخصيتي وحركتي على المسرح، وحبيت أكسر النمط الكلاسيكي بالفساتين الطويلة في الحفلات».