القاهرة - محمد صلاح



ما زالت الفنانة كندة علوش تسعى بشدة لإنقاص وزنها والوصول الى الوزن المثالي، بعد أن عانت من نشر صورتها مع زوجها الفنان عمرو يوسف في احدى الفعاليات الفنية وظهرت بزيادة في الوزن وجسم ممتلئ ووجه منتفخ من دون مكياج، ما جعل البعض يؤكد أنها حامل في مولودها الثالث بعد أن ابتعدت مؤقتا عن الأعمال الفنية، وذلك رغبة منها للتفرغ لرعاية طفليها «حياة» و«كريم».



وصرحت كندة سابقا بأنها واجهت مشاكل كبيرة في مولودها الثاني جعل وزنها يزيد بأكثر من 15 كيلوغراما، فشلت في التخلص منها عقب الولادة، حتى انها أرجعت سبب قلة الأعمال الفنية لاهتمامها بالبيت أكثر، خاصة أنه ليست لديها خادمة أو مدبرة منزل لمساعدتها.