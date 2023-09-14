ضمن إطار برنامج «الملاذ المسرحي الخامس»، الذي تنفذه أكاديمية لوياك للفنون «لابا» بالتعاون مع نخبة من أهم المدربين والمسرحيين والأكاديميين في الكويت والوطن العربي والعالم، اختتمت الأكاديمية ورشة تدريبية حصرية بعنوان «تصميم السينوغرافيا». الورشة الثالثة من نوعها، مع السينوغراف والفنان التشكيلي د خليفة الهاجري، استهدفت مجموعة متميزة من محبي فن السينوغرافيا، من الهواة والمحترفين.



وتأتي الورشة ضمن فعاليات «مختبر السينوغرافيا»، على أن تتبعها خلال الشهر الجاري ورشة «فن الأزياء المسرحية» مع مصمم الأزياء الإيطالي العالمي جانلوكا سابيكا الذي شارك في تصميم أزياء مسرحيات عالمية عديدة.



وفي تعقيبه على الورشة، أشاد د. الهاجري بـ«الجهود التي تبذلها (لابا) في مجال إعلاء شأن المسرح والموسيقى والفنون»، متحدثا عن «أهمية فن السينوغرافيا في تصميم الفضاء المسرحي، وضرورة إتقانه والتعرف على مفهومه عن كثب. ففي هذا الفن قدرات وطاقات تساعد الهواة والمحترفين على ترجمة النصوص المسرحية المكتوبة إلى أعمال إبداعية، تعكس روحية المضمون وعمقه من خلال اختيار المكان المسرحي والابتكار في التصميم وتناغم عناصر السينوغرافيا، بتنوعها وفرادتها».



وخلال الورشة، ركز الهاجري على أن «السينوغرافيا هي علم وفن، حيث تستوجب خبرة تقنية وفنية وإلماما بالمقاسات الرياضية والحرف المهنية، كالنجارة والخياطة والمكياج والهندسة والإضاءة والتحكم بالمؤثرات الصوتية، وتحتاج إلى دراية كبيرة بعلوم التشكيل والهندسة المعمارية والنحت والغرافيك والحفر، وهي فن بمعنى أن السينوغرافي لا بد أن يكون له ذوق جمالي وفني في تأثيث الخشبة المسرحية، وأن ينطلق من روح إبداعية في فهم النص الدرامي وتفسيره وخلقه من جديد».