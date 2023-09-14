يحيى حميدان



يصل إلى قرغيزستان صباح اليوم وفد منتخبنا الوطني لكرة الصالات لإقامة معسكر تدريبي قصير يتخلله خوض مباراتين وديتين أمام منتخب البلد ذاته يومي 18 و20 الشهر الجاري استعدادا لخوض تصفيات كأس آسيا 2024 في تايلند والمؤهلة إلى كأس العالم في أوزبكستان.



ويغادر «الأزرق» قرغيزستان إلى أوزبكستان مباشرة لخوض مباراتين أخريين أيضا أمام منتخبها يومي 23 و25 الشهر الجاري، على أن يعود الوفد إلى البلاد في اليوم التالي قبل السفر إلى البحرين في الأول من الشهر المقبل لخوض غمار تصفيات كأس آسيا التي ستقام بنظام التجمع خلال الفترة من 5 حتى 11 أكتوبر المقبل، حيث وقع منتخبنا في المجموعة السادسة إلى جانب البحرين وتيمور الشرقية وبروناي.



هذا، وقرر الجهاز الفني لمنتخبنا بقيادة الإيراني سيد محمد ناظم الشريعة استبعاد 4 لاعبين، وهم: حارس المرمى عيسى الكندري، وعمر المنصور، وعامر الهاجري، ويوسف الفهد، والسفر إلى قرغيزستان وأوزبكستان بـ 16 لاعبا.