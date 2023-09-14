مني المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني بخسارته الثانية تواليا منذ تسلمه زمام المنتخب السعودي أمام نظيره الكوري الجنوبي 0-1 وديا، أمس الأول على ملعب سانت جيمس بارك بمدينة نيوكاسل الانجليزية.



وكان «الأخضر» خسر مباراته الأولى بإشراف مانشيني أمام كوستاريكا 1-3 وديا، على نفس الملعب الجمعة.



وتأتي هذه المباريات في إطار تحضيرات السعودية لتصفيات كأس العالم 2026 ونهائيات كأس آسيا مطلع عام 2024 في قطر.



وفشل «الأخضر» في الخروج من دوامة الهزائم التي رافقته في مبارياته الست الأخيرة بينها اثنتان في كأس الخليج أمام عمان 1-2 والعراق 1-2 في يناير الماضي، ثم في 4 مباريات ودية أمام فنزويلا وبوليفيا في مارس الماضي كلتاهما بنتيجة 1-2، قبل الخسارة مجددا أمام كوستاريكا ثم كوريا الجنوبية.