يحيى حميدان



التحق لاعب الوسط البرازيلي برونو بتدريبات فريق الكرة ب‍نادي برقان بعد وصوله إلى البلاد أول من أمس ليعوض رحيل المدافع التونسي رامي بوشنيبة الذي تم الاستغناء عنه لحاجة الجهاز الفني بقيادة المدرب محمد دهيليس إلى تعزيز وسط الملعب.



واكتمل بذلك الخماسي الأجنبي لـ «الذهبي» بوصول برونو، لينضم إلى المدافع البرازيلي كليبر، ولاعب الوسط التونسي أسامة العمدوني، والمهاجمين السنغالي ماليك سيسيه والبرازيلي جونيور.



ومن المقرر أن يلعب برقان وديا مع الشباب يوم الأحد المقبل، على أن يواجه القادسية يوم الأربعاء المقبل في مواجهة تم تقديمها 5 أيام بعد إصدار اتحاد الكرة جدول مباريات مسابقتي دوري «زين» للدرجتين الممتازة والأولى.



وتغلب «الذهبي» على النصر 3-2 في مباراة ودية أقيمت مطلع الأسبوع الجاري.



ويتدرب برقان بصفوف مكتملة في الفترة الحالية، ويضع الجهاز الإداري الرتوش الأخيرة لصفقتين محليتين في الأيام القليلة المقبلة.