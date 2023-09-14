هاجم المدير الفني لمنتخب مصر البرتغالي روي فيتوريا بشكل غير مباشر المسؤولين عن تنظيم البطولات المحلية والأفريقية سواء في الاتحاد المصري أو في الاتحاد الافريقي. وأكد أن المشكلات دائما ما تحاصر معسكرات المنتخب وتعطل عمله مثل المباريات الأفريقية للأندية التي توضع في فترة التوقف الدولي. جاء ذلك بعد أن تلقى فيتوريا هزيمته الأولى كمدير فني لمنتخب مصر على يد المنتخب التونسي في اللقاء الودي الذي جمع بينهما وانتهى بفوز نسور قرطاج 3-1.



وأضاف: ان علينا جميعا التفكير في حلول، من الممكن أن يكون المسؤول عن تنظيم الدوري غير قادر على تقديم الأفضل، لكن من الصعب أن نواجه منتخبات من مستويات عالية بهذا الوضع.



وكشف عن أن منتخب مصر افتقد الكثير من المدافعين لأسباب مختلفة لو شاركوا لتغير الوضع، في إسقاط واضح على غياب مدافعي الأهلي محمد هاني ومحمد عبد المنعم وكذلك الحارس محمد الشناوي، بالإضافة الى لاعب الوسط مروان عطية، الذين غابوا عن اللقاء للسفر إلى السعودية استعدادا للسوبر الأفريقي بعد خلاف كبير بين الأهلي والاتحاد المصري حول أحقية كل منهما في ضم الرباعي.