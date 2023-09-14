الدوحة - فريد عبدالباقي



أثار المدرب البرتغالي لمنتخب قطر الأول لكرة القدم كارلوس كيروش غضب الجماهير القطرية، بعد تعادل العنابي الودي أمام نظيره الروسي 1-1، في اللقاء الذي جمع المنتخبين مساء أول من أمس على ستاد الجنوب المونديالي، في ثاني الاختبارات الودية خلال فترة التوقف الدولي لشهر سبتمبر الجاري. وجاء الغضب الجماهيري من سوء نتائج كيروش مع المنتخب القطري منذ توليه المهمة خلفا للإسباني فيليكس سانشيز، لاسيما أن العنابي يستعد لخوض غمار التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، بالإضافة إلى استضافة الدوحة نهائيات كأس الأمم الآسيوية خلال الفترة من 12 يناير حتى 10 فبراير المقبلين. إلى ذلك، أبرم نادي الريان تعاقده مع المغربي أشرف بن شرقي، في صفقة انتقال حر بعد فسخ تعاقده مع الجزيرة الإماراتي ليكون بديلا لمواطنه سفيان بوفال الذي يغيب عن الريان لمدة 3 أشهر بداعي الإصابة.