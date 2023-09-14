دافع مدرب منتخب إنجلترا لكرة القدم غاريث ساوثغيت عن مدافعه هاري ماغواير، واصفا الانتقادات الموجهة الى الأخير بـ «السخيفة»، وذلك بعد عرض مهزوز آخر للاعب مان يونايتد في الفوز الودي على اسكتلندا (3-1) مساء أمس الأول.



وخاض ماغواير الثلاثاء مباراته الدولية الـ 59 بعد دخوله بديلا، لكنه وجد نفسه عرضة للسخرية نتيجة تسجيله في مرمى بلاده عن طريق الخطأ.



وأصبح ماغواير الذي تم اختياره ضمن أفضل تشكيلة لنهائيات كأس أوروبا قبل عامين حين ساهم في وصول بلاده الى النهائي قبل الخسارة أمام إيطاليا بركلات الترجيح، هدفا للإساءات والانتقادات الساخرة منه نتيجة معاناته مع فريقه مان يونايتد.



وقال ساوثغيت إنه لا مشكلة لديه فيما يخص سلوك الجماهير الاسكتلندية، لكنه رأى أن ما حصل الثلاثاء بحق مدافعه كان «نتيجة للمعاملة السخيفة التي عانى منها لفترة طويلة من الزمن»، مصنفا ما يحصل بحق مدافع ليستر سيتي السابق بـ«الهراء، لم أعرف مطلقا أي لاعب يعامل بهذه الطريقة، ليس من قبل المشجعين الاسكتلنديين، بل من قبل معلقينا الإنجليز، واللاعبين السابقين».



ورأى أن منتقدي ماغواير على شاشات التلفزة «خلقوا شيئا يتجاوز أي شيء رأيته على الإطلاق، لقد كان ركيزة أساسية بالنسبة لنا في ثاني أنجح فريق إنجليزي منذ عقود، لقد كان جزءا أساسيا من ذلك».