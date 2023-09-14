مع حلول موسم العودة إلى المدارس، قامت Ooredoo الكويت، الشركة الرائدة في مجال الاتصالات، بتسليط الضوء على برنامجها الخاص بولاء العملاء «نجوم» وشراكتها المستمرة مع مكتبة جرير الكويت من خلاله.



وتمكن هذه الشراكة التي تم توقيعها عام 2018، مستخدمي تطبيق Ooredoo من تحويل نقاط نجوم الخاصة بهم بسلاسة إلى قسائم شرائية، متوفرة بفئات متعددة، بدءا من 5 دنانير كويتي وصولا إلى 50 دينارا، حيث يمكن استبدال هذه القسائم، بسلاسة ومرونة في أي فرع من فروع مكتبة جرير الكويت، بما في ذلك: الشويخ، حولي، السالمية، العقيلة، وفرع الأفنيوز الذي تم افتتاحه في شهر أبريل من هذا العام.



وفي تعليقها على هذه الشراكة، قالت مديرة الإعلان في Ooredoo الكويت لينه العيسى: «نحن متحمسون لموسم العودة إلى المدارس بالتعاون مع مكتبة جرير. إن هذه الشراكة لا تعتمد فقط على النجاح المذهل الذي حققناه مع برنامج نجوم، ولكن الأهم من ذلك، توفر لعملائنا الفرصة لاستبدال نقاطهم خارج مجال الاتصالات»، حيث إن هذا التعاون يؤكد التزام Ooredoo الكويت الثابت بتعزيز تجارب العملاء وتقديم مكافآت مبتكرة، مما يؤكد على مكانتها كشركة رائدة في قطاع الاتصالات.



ويحظى برنامج نجوم بشعبية كبيرة بين أوساط العملاء وذلك بفضل نهجه المبتكر في الحصول على المكافآت. ففي كل مرة يقومون فيها باستخدام التطبيق، يكسب العملاء نقاطا في رصيد برنامج نجوم، ليستبدلوها فيما بعد بمجموعة واسعة من المنتجات والخدمات المصممة حسب تفضيلات العملاء المختلفة.