

أعلنت الجمعية الكويتية للأسر المتعففة عن الانتهاء من توزيع جميع الأجهزة التي تم التبرع بها من قبل المحسنين لصالح الأسر المتعففة والمحتاجة داخل الكويت هذا العام، وذلك من أجل التخفيف عنهم ورفع الأذى الذي يسببه حر الصيف. وفي هذا السياق، صرح عضو مجلس الإدارة جاسم المضف بأن حملة «صيفهم بارد 4» تمت بتزويد الأسر المحتاجة والمتعففة بعدد 80 جهاز تكييف جديدا، كما تم توزيع برادات الماء على عدد 9 أسر في حين تم توزيع 25 ثلاجة شمل 25 أسرة هم الأكثر حاجة لهذه الأجهزة والمدرجة أسماؤهم في سجلات الجمعية. وأكد المضف ان مشروع صيفهم بارد 4 هذا العام تكلف نحو 16168 دينارا، شمل توزيع 114 جهازا على 104 أسر محتاجة داخل الكويت وبمعدل 4 أفراد للأسرة الواحدة، وقد شمل التوزيع مكيفات وبرادات ماء وثلاجات.