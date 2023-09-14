

شارك زوار كيدزانيا الكويت مؤخرا في إحدى الأنشطة الخاصة بالتفاعل وتعليم الأطفال حول نظافة وصحة الفم التي يقدمها مستشارو «أسنان تاور» حيث تفاعلوا مع د.عبدالله الفضلي، الذي أكد على أهمية تدريب الأطفال وتحفيز الأهل على صحة الفم والزيارات المنتظمة لطبيب الأسنان، لتحقيق مكاسب كبيرة، مؤكدا أن صحة الفم الجيدة لدى الأطفال تعزز أيضا التنمية الأكاديمية والاجتماعية.



وشدد الفضلي على أهمية تنظيف الأسنان بشكل صحيح، واختيار معجون الأسنان المناسب، والخيط، وغسول الفم، لمنع انتشار البكتيريا التي تسبب تسوس الأسنان وأمراض اللثة وغيرها من مضاعفات الأسنان. تكمن هذه الفوائد في الحاجة إلى الاستفادة من خدمات طب الأسنان الوقائية خلال مرحلة الطفولة المبكرة. في حين أن معظم الأطفال يبدأون في رعاية أسنانهم بشكل أفضل بحلول الوقت الذي تظهر فيه أسنانهم الدائمة، فإن الاحتياطات المبكرة قد يكون لها تأثير إيجابي مستمر ومتزايد على صحة الطفل بشكل عام.



ومن خلال العمل في مؤسسة أسنان للأطفال في كيدزانيا الكويت، سيتعلم الأطفال أهمية تقويم الأسنان ونظافة الفم وتقنيات تنظيف الأسنان بالفرشاة لتعزيز «العادات الصحية لأسنان صحية». وسيتمكن الأطفال الذين تبلغ أعمارهم 4 سنوات فما فوق من الحصول على راتب من خلال العمل كمساعد طبيب أسنان وإجراء علاج التسوس على مريض وهمي.



وفي هذا الصدد، قال نائب الرئيس للترفيه والتسلية في مجموعة الشايع فرناندو ميدروا: «يسعدنا جدا أن نرى مثل هذه الأنشطة في كيدزانيا لتعزيز أهمية صحة الفم والنظافة وتعزيز الصفات الإيجابية بطريقة مسلية لأطفالنا. إن التجربة التي سيحصل عليها الأطفال من خلال هذا النشاط، تتماشى مع هدفنا المتمثل في مساعدة الأطفال على أن يصبحوا أصحاء ويطوروا مهاراتهم وفضولهم.



هذا وتكمل كيدزانيا الكويت 10 سنوات ناجحة في الكويت. على مدار العقد، استقبلت مدينة الترفيه والتعلم التفاعلية كيدزانيا أكثر من 3 ملايين طفل في أكثر من 65 مؤسسة، حيث قدمت للصغار أكثر من 82 نشاط لعب الأدوار و70 مهنة. في كيدزانيا، وإعطاء الأولوية لتعليم الأطفال من خلال أنشطة لعب الأدوار، لكي يكبروا ويصنعوا «عالما أفضل».