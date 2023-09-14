

تصفيق حار ودقيقة صمت وتلاوة قرآنية (سورة الفاتحة) وشعار «كلنا مع ضحايا الزلزال» على الشاشة الكبيرة بملعب بولارت في لنس.. تلك كانت أجواء فوز المنتخب المغربي على نظيره البوركينابي 1-0 مساء الثلاثاء في مباراة دولية ودية، حيث عبرت الجماهير عن مشاعرها في المدرجات بألوان المملكة المنكوبة.



وعندما سجل لاعب وسط مرسيليا الفرنسي عز الدين أوناحي الهدف الوحيد في الدقيقة 36، عمت فرحة عارمة في مدرجات الملعب وسجد اللاعبون ترحما على الضحايا الذين بلغ عددهم حتى الآن نحو 3 آلاف قتيل.



وقال المغربي البلجيكي الجنسية منعم بنيس (39 عاما) الموظف في إحدى وكالات المراهنات الرياضية: «إنها وحدة وتضامن في الوقت نفسه»، فيما قال أحد أصدقائه ضاحكا: «كنا نلعب على أرضنا» في إشارة إلى كثرة المشجعين المغاربة في الملعب.



وقد رفع المشجعون لافتات عدة في الملعب حيث طغى اللون الأحمر على الأخضر، إحداها كتب عليها «المغرب كله، جميعنا متحدون، تحية للضحايا».



كما حظي اللاعبين المغاربة بحفاوة استقبال كبيرة عند دخولهم أرضية الملعب، ووقف بعدها جميع المشجعين لترديد النشيد الوطني المغربي، قبل الوقوف دقيقة صمت ختمت بقول «الله أكبر». كما تمت قراءة سورة الفاتحة من القرآن الكريم ترحما على أكثر من 2900 من ضحايا الزلزال.



وقبل المباراة التي كانت الأولى لـ «أسود الأطلس» منذ وقوع الزلزال، توافد المشجعون والمقيمون على الملعب لجمع التبرعات لصالح الضحايا.



مساعدة إخواننا



ملابس، أغطية، ضمادات، أدوية.. تم تحميل كل هذه التبرعات في شاحنة متجهة إلى إسبانيا برا، ثم إلى المغرب بالباخرة.



وقال سعيد السعيدي، البالغ من العمر 40 عاما والذي ارتدى قميص المنتخب المغربي: «شكرا لفرنسا التي تقف دائما إلى جانب المغاربة، في الاحتفال وفي المعاناة».



وكان صوته مبحوحا وهو يتحدث إلى رفاقه «نريد مساعدة إخواننا، ونتقاسم معهم كل ما لدينا»، مضيفا: «أود أن أكون هناك، والدي هناك، والحمد لله أنهما على قيد الحياة، ولكن ما حدث يؤلمني كثيرا».



وحسب الجامعة (الاتحاد) الملكية المغربية لكرة القدم، فإن عائدات المباراة التي حضرها «غالبية» أفراد من الجالية المغربية المقيمة في الخارج سيتم إيداعها في «الصندوق الخاص بتلقي المساهمات التطوعية التضامنية لتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال الذي ضرب المملكة». وقالت ثريا التي جاءت مع عائلتها: «إنها لحظة خاصة، كل الدعم يذهب إلى المغرب. نفكر في كل الموجودين هناك والذين تركونا». وأضافت الفتاة البالغة من العمر 37 عاما «لم نعد في الحالة الذهنية نفسها التي كنا عليها عندما اشترينا التذاكر».



من جهته، قال سفيان الثلاثيني الذي يعمل في توصيل الطلبيات والذي فضل عدم ذكر اسمه العائلي: «الأوقات صعبة، ولكن رؤية البلد بأكمله معا يثبت أننا لانزال متحدين».



وقبل دخول الملعب، أحضرت الممرضة الفرنسية المغربية فتيحة الغزواني عكازات ومشاية وأدوية مسكنات وكمادات. وبابتسامة، قالت الممرضة الشابة التي لم تتأثر عائلتها في المغرب بالزلزال: «المغرب سيتجاوز هذه المحنة، وسيعود للوقوف على قدميه».



جميعاً بوجوه سوداء



«هذه اللحظة التي كان ينبغي أن تكون احتفالية، أصبحت عملا تضامنيا»، هكذا لخص إبراهيم كوجان، نائب رئيس بلدية أفيون وأحد المسؤولين المنتخبين الذين أشرفوا على تنظيم عملية جمع التبرعات مشاركة مع بعض الجمعيات. وبالإضافة إلى التبرعات العينية، تم جمع الأموال عند مداخل الملعب حيث وضعت صناديق ظهرت عليها أوراق نقدية كبيرة. وقال كوجان، ابن أحد عمال المناجم الذين عملوا سابقا في فرنسا: «نحن في مدينة، منطقة تضامنية». وأضاف: «في المناجم لم تكن هناك جنسية، البولنديون والإيطاليون والمغاربة، وفي النهاية كنا جميعا بوجوه سوداء».



أثار الزلزال موجة من التضامن، حيث ترتبط منطقة نور-با-دو-كالي بعلاقات قوية جدا مع المغرب، المحمية الفرنسية بين عامي 1912 و1956.



جاء حوالي 80 ألف مغربي تم التعاقد معهم من طرف وسطاء بين 1950 و1970 من أجل العمل في مناجم الفحم.



وقد قال عمدة مدينة لنس، سيلفان روبير في تصريح عبر الهاتف: «لقد اجتمع الجميع معا. ولاتزال هناك روابط قوية إلى حد ما حتى اليوم».



وأكد ريمون وغاي بيلي من ساكني منطقة المناجم اللذين جاءا للمساعدة: «لقد تألمنا كثيرا من رؤية ما كان يحدث هناك (في المغرب). من المنطقي أنهم بحاجة إلى المساعدة، ونحن نساعدهم».