

في إنجاز جديد يضاف إلى قائمة إنجازات كلية العلوم الإدارية، شارك الطالب غازي المطيري، من قسم نظم المعلومات وإدارة العمليات بكلية العلوم الإدارية في جامعة الكويت، في مؤتمر «تمكين كليات إدارة الأعمال باستخدام التحول الرقمي» المقام في إمارة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.



وعبر الطالب المشارك غازي المطيري من قسم نظم المعلومات وإدارة العمليات ورئيس نادي الـ ISOM، عن سعادته باختياره وقبوله للمشاركة مع الوفد الأميركي في مؤتمر تطوير كليات إدارة الأعمال من خلال التحول الرقمي، لتكون مشاركته هي المشاركة الطلابية الوحيدة ضمن الوفود المشاركة من مختلف الجامعات بالدول، آملا أن تسهم مشاركته في إبراز اسم جامعة الكويت وكلية العلوم الإدارية تحديدا في المحافل الدولية.



وأضاف المطيري أن المؤتمر طرح مواضيع مهمة تتعلق بكيفية تطوير كليات إدارة الأعمال باستخدام التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي وتوظيفها في تحسين جودة التعليم وتطويره بشكل تفاعلي وتكاملي بالمقررات الدراسية، علاوة على مناقشة أهمية استخدام التكنولوجيا في تحليل البيانات واتخاذ القرارات الإدارية لاتخاذ قرارات أكثر دقة، مؤكدا أن استخدام ودعم الرقمنة والابتكار عامل أساسي في العملية التعليمية، وأن هذه الأفكار والتقنيات سيكون لها تأثير كبير على المسيرة الدراسية.



وأبدى المطيري إعجابه بقدرة الذكاء الاصطناعي على تخصيص المحتوى التعليمي حسب احتياجات كل طالب، وتقييم الأداء بشكل أكثر دقة، لافتا إلى دور الذكاء الاصطناعي في تسهيل الحياة اليومية لأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وجعلها أكثر تطورا على الصعيدين الدراسي والمهني، إضافة إلى تعزيز ريادة الأعمال والابتكار.



وفي ختام حديثه، تقدم المطيري بخالص الشكر لكلية العلوم الإدارية التي لطالما دعمت طلابها وأسهمت في إتاحة مثل هذه الفرص القيمة لهم طوال فترة دراستهم، وتشجيعها للطلبة والطالبات لتطبيق كل ما هو جديد في بيئتهم الجامعية وسنواتهم الدراسية.



بدوره، أعرب عميد كلية العلوم الإدارية بالتكليف د.عادل الوقيان، عن سعادته بمشاركة الطالب المتميز غازي المطيري في مؤتمر «تمكين كليات إدارة الأعمال باستخدام التحول الرقمي» في إمارة دبي وتمثيله لكلية العلوم الإدارية بشكل مشرف، مشيرا الى ان المشاركة الطلابية المتميزة بمنزلة تكريم لكلية العلوم الإدارية وشهادة بجودة مخرجاتها في المحافل الدولية.