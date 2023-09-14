

آلاء خليفة



ذكر رئيس قسم الهندسة الميكانيكية في كلية الهندسة والبترول بجامعة الكويت د.أسامة اليوسف، أن الاستعدادات مستمرة لعقد المؤتمر الدولي الثامن لأبحاث الطاقة من 28 إلى 30 نوفمبر المقبل بمركز المؤتمرات بالشدادية.



ولفت إلى مشاركة مؤسسات وجهات عالمية ومحلية في تنظيم المؤتمر ومنها الجمعية الأمريكية للتدفئة والتبريد والتكييف (أشري)، ومعهد الكويت للأبحاث العلمية ومؤسسة الكويت للتقدم العلمي وجمعية المهندسين.



وأضاف د.اليوسف في تصريح صحافي اليوم، أن القسم، وبالتعاون مع اللجان المختصة، يعمل على إتمام الجداول النهائية، حيث يتخلل هذا المؤتمر العديد من الحلقات النقاشية وورش العمل التدريبية.



وأوضح أن المحاور الرئيسة لهذا المؤتمر تشتمل على تحويلات وإدارة الطاقة وتقنيات الطاقة المتجددة واستدامة وتطوير الطاقة وتخزين الطاقة وغيرها من الأبحاث المتعلقة بمجال الطاقة.