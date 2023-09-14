تحت رعاية مدير جامعة الكويت بالإنابة د.مشاري الحربي، أقامت عمادة شؤون الطلبة البرنامج الإرشادي الأول للطلبة المستجدين للعام الجامعي 2023/2024 بمركز المؤتمرات في مدينة صباح السالم الجامعية، بحضور القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان والقائم بأعمال العميد المساعد للأنشطة الطلابية د.سالم الشمري.



بداية، رحب القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان بالحضور، مثمنا رعاية مدير الجامعة بالإنابة لهذا البرنامج الإرشادي، وشاكرا جهود الأساتذة والطلبة والعاملين على إقامة هذا اللقاء المهم، من عمادة شؤون الطلبة وبقية الإدارات والمراكز الجامعية التي ساندت وعملت كي يحقق اللقاء أهدافه.



وأوضح د.الحمدان أنه تطبيقا لخطط جامعة الكويت، نظمت عمادة شؤون الطلبة هذا البرنامج الإرشادي لتوعية الطلبة المستجدين بالنظم الجامعية وما تقدمه جامعة الكويت من خدمات متنوعة ومتعددة تنمي حياة الطالب من جميع الجوانب، وتوجه بكلمته إلى الطلبة قائلا «فأنتم أبنائي وبناتي مقبلون، على حياة جديدة هي حياة الإعداد للمستقبل، ومستقبل البلاد هو أنتم».



بدورها، ذكرت ممثلة إدارة الإرشاد الأكاديمي رئيسة قسم الإرشاد مكية الصايغ أن هذا اللقاء أقيم لتمكين الطالب المستجد من بناء مساره الدراسي وفق قدراته وطاقته، مشددة على ضرورة الاطلاع على دليل الطالب الذي توفره عمادة القبول والتسجيل ومكاتب التوجيه والإرشاد بالكليات أو على الموقع الإلكتروني للجامعة والذي يحتوي على أبرز اللوائح الجامعية وصحف التخرج والتخصصات المساندة.



هذا، وقد كرم القائم بأعمال عميد شؤون الطلبة د.جاسم الحمدان مساعد العميد السابق د.محمد الخضر تقديرا لجهوده المتميزة أثناء توليه المنصب في الفترة السابقة، كما تم تكريم الرعاة للبرنامج الإرشادي الأول للطلبة المستجدين «بنك بوبيان والبنك التجاري».



وتضمن البرنامج الإرشادي لقاء إرشاديا ومعرضا، إضافة إلى عدد من الورش التعليمية والتدريبية التي قدمها أعضاء هيئة التدريس بمختلف كليات جامعة الكويت وهي: الإبداع في العمل الجماعي قدمتها د.أنوار الإبراهيم، وصحة نفسية سعيدة لحياة جامعية جديدة قدمها د. سعود الغانم، وحدد مسارك قدمتها د.نوف البزيع، وكن مقدما ناجحا قدمتها د.ريم البغلي، وفلسفة الاتزان قدمتها م. منال المزيد، والطريق إلى مستقبل مبدع قدمها م.مشاري الزامل، إلى جانب مشاركة الأندية المهنية في عدد من الورش وهي: موت المؤلف والذكاء الاصطناعي قدمها نادي فصيح، وكيف تبدع بأفكارك قدمها نادي العمارة VIA، وتميز بتقديم مشاريعك الجامعية قدمها نادي الهندسة المدنية.



وقد شهد البرنامج الإرشادي مشاركة أكثر من 70 جهة من جامعة الكويت من الإدارات والكليات والأندية المهنية والجمعيات الطلابية.