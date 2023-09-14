أكدت المدير العام لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) د.فاطمة السالم أهمية دور وكالات الأنباء ومختلف وسائل الإعلام في تعزيز مفهوم الأمن الغذائي وبحث مجمل ما يتعلق بالتحديات التي تواجهه والسبل الممكنة لمعالجتها.



وقالت د.السالم، خلال مشاركتها في جلسة نقاشية ضمن ملتقى الإعلام العالمي المقام في مركز «إكسبو الشارقة 2023» ضمن محور «الإعلام والأمن الغذائي: فرص وتحديات» إن قضية الأمن الغذائي مهمة جدا بالنسبة للعالم ولدول مجلس التعاون الخليجي لاسيما في أعقاب تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وفرض الواقع هذه التحديات وبات الأمن الغذائي ضرورة ملحة جدا.



وأوضحت أن التقارير العالمية المتعلقة بأزمات وتحديات الأمن الغذائي فرضت أيضا على وسائل الإعلام أهمية مواكبة هذه القضية التي تستوجب تسليط الضوء عليها من ناحية التوعية والترشيد أو الدراسة والبحث من خلال صحافة متخصصة وإعداد كوادر متميزة لإيصال رسالة إعلامية شاملة للقارئ.



ولفتت إلى أهمية نظريات الإعلام التي تتحدث عن تبسيط الرسالة الإعلامية لكن بشكل علمي ومدروس ومن خلال تسليط الضوء على الجانب الإنساني في تناول المواد الإعلامية لمواضيع ومفاهيم الأمن الغذائي والتنمية وما شابه ذلك.



وأشارت إلى أن الكويت تتصدر التصنيفات العالمية في تحقيق مفهوم الأمن الغذائي ومنها على سبيل المثال الجانب المؤسسي عبر قيام الجيش الكويتي بإنشاء محمية خاصة لتحقيق هذا المفهوم بالإضافة إلى إطلاق وزير التجارة والصناعة في الكويت مؤخرا حملة تعنى بترشيد الفائض من الغذاء وإطلاق استراتيجيات وطنية متعددة رسمية وأهلية تعنى بذلك.



وأكدت د.السالم في هذا الشأن أهمية دور الرسالة الإعلامية في تسليط الضوء على مفهوم الأمن الغذائي، خصوصا أنها مسؤولية الجميع في ظل التحديات التي تفرضها الأحداث في العالم ورأت أن الوسيلة الأنجع للوصول إلى المتلقي والرأي العام تكمن في تبسيط الرسالة الإعلامية واستخدام وسائل التقنية المتطورة.



وبينت أهمية تسليط الضوء على الجوانب الإنسانية في القضايا المعقدة لأنها أسهل طريقة للوصول إلى القارئ واستشعار معاناته وليس الاكتفاء بالرسالة ضمن القالب الجامد وإنما ضمن قالب إعلامي وإنساني واضح يصل للمتلقي بطريقة اسرع.



وأشارت إلى أهمية التركيز على الصحافة المتخصصة بقضايا التغير المناخي وإطلاق مبادرات وخطوات تنشئ جيلا صحفيا مهنيا مستشهدة بما يقوم به مركز تدريب وتطوير القدرات الإعلامية في «كونا» من دورات بكل المجالات.



من جانبه، قال نائب المدير العام بالإنابة في وكالة أنباء الإمارات (وام) علي السعد إن وسائل الإعلام ووكالات الأنباء يقع على عاتقها دور كبير جدا في قضايا ومفاهيم الأمن الغذائي لكن الأولوية هي للتركيز على إعداد مواد متخصصة وبث رسائل توعوية بطريقة سلسة تعتمد على اللغة البسيطة والوسائل المختلفة من خلال مواد وقصص تحمل بعدا إنسانيا.



وأشار السعد إلى أهمية عقد شراكات استراتيجية فعالة لاسيما في المنطقة العربية والتوجه نحو الإعلام المتخصص والاستفادة من التطور الهائل في وسائل الإعلام والاتصال الرقمي وغيره لتسليط الضوء على هذا الموضوع توعويا وترشيدا.