عبدالعزيز الفضلي



في اطار التعاون البناء بين وزارة التربية والهيئة العامة للمعلومات المدنية عقدت ورشة عمل في مختبر إدارة التخطيط بحضور مدير إدارة التخطيط بالتكليف عبدالعزيز السهو ورؤساء الأقسام والموظفين المختصين.



وبناء على توجيهات الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط م.محمد الخالدي نحو رفع كفاءة موظفي إدارة التخطيط في التعامل مع نظام الخدمات الإحصائية الخاص بالهيئة العامة للمعلومات المدنية الذي يخدم الحصول على البيانات الاحصائية التي تهم وزارة التربية عند كل إسناد زمني من قاعدة بيانات الهيئة.



حيث قدم من إدارة الإحصاء في الهيئة العامة للمعلومات المدنية اختصاصي تحليل إحصاء فاطمة الياسين ومحلل نظم عمار السلمان شرحا وافيا عن نظام الخدمات الإحصائية، ودليل المستخدم.



كما قام موظفو إدارة التخطيط بالتطبيق العملي على أجهزة الحاسب الآلي وتصميم الجداول الإحصائية بطريقة تفاعلية.