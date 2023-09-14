منصور السلطان



ضمن الجهود الأمنية المستمرة للإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة واستمرار انتشار الحملات المكثفة على مختلف مناطق البلاد ونطاق المحافظات على المخالفين والخارجين عن القانون، تمكنت الإدارة العامة لمباحث شؤون الإقامة من ضبط 595 مخالفا لقانون الإقامة والعمل من مختلف الجنسيات ومتسولة في عدد من المناطق تشمل: خيطان ـ الفروانية ـ جليب الشيوخ ـ الأحمدي ـ مبارك الكبير ـ حولي ـ السالمية ـ الشويخ الصناعية ـ المهبولة ـ المنقف.



وتمت إحالة جميع المخالفين لجهة الاختصاص لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.