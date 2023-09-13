قال مدير مكتب المدير العام والمتحدث الرسمي باسم الهيئة العامة للمعلومات المدنية خالد الشمري إن لائحة العناوين بالهيئة تمنع تسجيل العزاب في السكن الخاص، وذلك من خلال الإجراءات والأنظمة الآلية للهيئة.



وأكد الشمري في تصريح صحافي أن الهيئة عضو في اللجنة الحكومية المشتركة لمكافحة ومنع سكن العزاب في المناطق النموذجية، والتي تتلقى الشكاوى وتتحقق ميدانيا من أي مخالفات في هذا الشأن، مبينا أنها فعلت منذ عام 2021 عبر خدمة بيانات القاطنين في موقعها الإلكتروني والمتاح حاليا على التطبيق الحكومي الموحد (سهل).



وأشار إلى ان الخدمة تمكن ملاك العقار من الاطلاع على بيانات القاطنين في المبنى ومن ثم رفع الشكوى آليا من خلالها في حال عدم صحة أي من البيانات وتعديلها.