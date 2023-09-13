بشرى شعبان



استمرارا لجهود اللجنة الثلاثية تم ضبط خلال حملة مشتركة بقيادة القوى العاملة ثاني عيادة تعمل في مجال التجميل وفيها عدد من العمالة المخالفة لقانون الإقامة والعمل إضافة إلى القيام بأعمال طبية دون وجود تراخيص.



وقال مصدر مسؤول في اللجنة ان الضبطية شملت صالونا نسائيا يقوم بإجراء عمليات تجميل وحقن في منطقة المنقف دون حصوله على تراخيص طبية أو تجارية.



وأضاف المصدر انه ضبط في المركز المزيف على 7 من العمالة الوافدة متلبسة بإجراء عمليات التجميل إضافة إلى وافد من جنسية عربية يدير الموقع ويترأسه.



وذكر ان 3 من العمالة المضبوطة هن من العمالة المنزلية والآخرين بين التحاق بعائل ومخالفين لقانون العمل.



وبين ان العاملين في وزارة الصحة كشفوا عن وجود مجموعة من الأدوية والمستحضرات الطبية دون وجود ترخيص باستعمالها أو شهادات مزاولة، إضافة إلى أجهزة ليزر وغيرها من الأدوات غير المرخصة.