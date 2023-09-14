

عاطف رمضان



تدرس وزارة الأشغال العامة وثائق عطاءات 14 شركة متقدمة لممارسة إنشاء وصيانة طرق ومجاري الأمطار وخدمات أخرى بمنطقة شرق الرقة لتعطي التوصيات اللازمة بشأنها لجهاز المناقصات العامة خلال 30 يوما. وقد تم فتح 15 عطاء واستبعد جهاز المناقصات إحدى الشركات وأحال وثائق عطاءات 14 شركة إلى الوزارة. وهذه الممارسة عامة غير قابلة للتجزئة ولا تقبل عروضا بديلة، ويهدف هذا المشروع إلى إنشاء وتطوير البنية التحتية في منطقة شرق الرقة قطعة 1 و3 ومساحة المشروع 35.781 مترا مربعا، ويشمل استحداث طرق تخديمية، وبنية تحتية تشمل جميع خدمات الوزارات، إضافة إلى شبكات صرف صحي وصرف أمطار، مع إنشاء مواقف سيارات لخدمة رواد المسجد والحديقة العامة بالمنطقة المعنية. كما أن أحد أهداف المشروع تسهيل الحركة المرورية لسكان المنطقة وروادها، ورفع المستوى الخدمي لشبكة الطرق المحيطة، وتطوير شبكة الطرق المحلية لتستوعب الحركة المرورية المتوقعة مع الزيادة السكانية والتوسعات العمرانية في المناطق المحيطة، وحل مشاكل الازدحام المروري.