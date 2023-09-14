

قامت البلدية ممثلة في إدارات النظافة العامة في جميع المحافظات بتوفير عمال النظافة والآليات والمعدات بأعمال تنظيف المدارس بالتنسيق مع الإدارات المدرسية وقطاع الصيانة بوزارة التربية لإتمام عملية جاهزية 906 مدارس بالمناطق التعليمية الست لاستقبال ابنائنا الطلبة اعتبارا من يوم الاحد المقبل.



وأعلنت إدارة العلاقات العامة في البلدية عن انتهاء عملية تنظيف المدارس، مشيرة إلى ان إدارة النظافة في محافظة العاصمة قامت بتوفير 80 عامل نظافة للمشاركة في أعمال تنظيف مدارس المحافظة، كما قامت إدارة نظافة محافظة حولي بأعمال تنظيف مدارس المحافظة بمشاركة 100 عامل، فيما شاركت إدارة نظافة محافظة الاحمدي بتوفير 120 عامل نظافة للمشاركة في تنظيف مدارس المحافظة.



ولفتت الى أن إدارة نظافة محافظة الجهراء شاركت بتوفير 110 عمال نظافة لتنظيف مدارس المحافظة، بالإضافة الى قيام إدارة نظافة مبارك الكبير بتوفير 70 عامل نظافة للمشاركة في تنظيف مدارس المحافظة، وكذلك شاركت إدارة نظافة الفروانية بتوفير 110 عمال في أعمال تنظيف مدارس المحافظة.