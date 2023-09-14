بداح العنزي



أبقت لجنة الأحمدي خلال اجتماعها امس برئاسة نصار العازمي طلب وزارة التربية إعادة تثبيت حدود مواقع المدارس الحكومية التي تأثرت بمشروع تطوير وتنظيم القطعة رقم 6 قطاع 11 بمنطقة الفحيحيل للحفاظ على مواقع المدارس القائمة، وذلك لدعوة وزارة التربية.



وقال العازمي إن اللجنة حفظت الاقتراح المقدم من العضو ناصر الكفيف بشأن استبدال جميع الإشارات المرورية الى دوارات وجسور دائرية بمحافظة الأحمدي.



وأحالت كتاب وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة بخصوص تخصيص أرض لإنشاء مقهى شعبي بمنطقة صباح الأحمد السكنية إلى الجهاز التنفيذي لطلب الرأي الفني.



وحفظت اللجنة الكتاب المقدم من وزارة الأشغال العامة بشأن تخصيص مواقع للتشوين والمكاتب المؤقتة بمناطق مختلفة بالكويت.