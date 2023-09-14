أكد مصدر عسكري سوري امس مقتل عسكريين سوريين اثنين وإصابة 6 آخرين بجروح جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف بعض مواقع الدفاع الجوي في محافظة طرطوس بغرب سورية، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء السورية (سانا).



ونقلت «سانا» عن مصدر عسكري لم تسمه قوله إنه نفذ العدو الإسرائيلي عدوانا برشقات من الصواريخ من اتجاه البحر المتوسط مستهدفا بعض مواقع الدفاع الجوي في طرطوس.



وأضاف المصدر إن العدوان أدى إلى مقتل عسكريين اثنين وإصابة ستة آخرين بجروح ووقوع بعض الخسائر المادية.



من جانبه، أكد المرصد السوري لحقوق الإنسان ومقره لندن مقتل 3 عسكريين لم تعرف جنسياتهم وتبعيتهم، وإصابة 8 آخرين بينهم 5 ضباط من الدفاع الجوي، نتيجة استهداف يرجح أنه إسرائيلي لموقعين عسكريين في ريف طرطوس.