أصبحت الصين أول دولة تعين رسميا سفيرا جديدا في أفغانستان منذ سيطرة حركة «طالبان» على السلطة بعد أن قدم سفيرها أوراق اعتماده في حفل أقيم بالعاصمة كابول.



ولم تعترف أي حكومة أجنبية رسميا بـ «طالبان»، ولم تقل بكين إذا كان تعيين السفير يشير إلى أي خطوات أوسع نحو الاعتراف الرسمي بالحركة.



وقالت وزارة الخارجية الصينية في بيان «هذا هو التناوب الطبيعي لسفير الصين في أفغانستان، ويستهدف مواصلة دفع الحوار والتعاون بين الصين وأفغانستان. سياسة الصين تجاه أفغانستان واضحة وثابتة».



وقال متحدث باسم وزارة الخارجية في إدارة طالبان لوكالة «رويترز»، إن المبعوث الجديد تشاو شينغ هو أول سفير دولة يتولى المنصب منذ أغسطس 2021 حين تولت «طالبان» السلطة مع انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من البلاد بعد 20 عاما.



وقال نائب المتحدث باسم حكومة طالبان بلال كريمي، في بيان، إن الملا محمد حسن آخند القائم بأعمال رئيس الوزراء في إدارة طالبان قبل أوراق اعتماد المبعوث الجديد في حفل.



ونشر مكتب المتحدث باسم إدارة طالبان صورا لمراسم أقيمت في القصر الرئاسي الأفغاني حظي فيه السفير الصيني الجديد بترحيب من مسؤولين من بينهم آخند ووزير الخارجية بالوكالة أمير خان متقي.



وتولى سفير الصين السابق لدى أفغانستان وانغ يو منصبه عام 2019 وأنهى فترة عمله الشهر الماضي.



وهناك ديبلوماسيون آخرون في كابول يحملون لقب سفير، لكن جميعهم تولوا مناصبهم قبل تولي «طالبان» مقاليد السلطة.



ومنذ ذلك الحين أرسلت دول وهيئات أخرى، مثل باكستان والاتحاد الأوروبي ديبلوماسيين كبار لقيادة البعثات الديبلوماسية باستخدام لقب «القائم بالأعمال»، وهو ما لا يتطلب تقديم أوراق اعتماد سفير إلى الدولة المضيفة.