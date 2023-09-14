نفذت البلدية مساء الأربعاء حملة إزالات ضخمة للتعديات على أملاك الدولة والمركبات المهملة والأنقاض في منطقة عشيرج (شاليهات الدوحة الشرقية ـ المنطقة الصناعية)، حيث تواجدت كل فرق البلدية من نظافة وسلامة وإزالات بحضور عدد ضخم من آليات ومعدات البلدية وبتعاون مشترك مع وزارة الداخلية، وتم من خلالها رفع 29 شاحنة ثقيلة و17 قاربا مختلفة الأحجام وعدد 2 شاليه صفائح و4 كرفانات مخالفة واحالتها الى كراجات الحجز، ناهيك عن اعمال النظافة وازالة الانقاض التي قامت بها.



واكدت البلدية على استمرارها في تمشيط منطقة عشيرج وازالة مخالفاتها الواقعة على أملاك الدولة خلال الأيام المقبلة، وذلك تنفيذا وتطبيقا للوائح والنظم البلدية، في الوقت الذي شهدت فيه الحملة تعاون مثمر من قبل وزارة الداخلية والجهات ذات الاختصاص.