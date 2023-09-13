عبدالكريم العبدالله



اعتمد وزير الصحة د.أحمد العوضي لائحة الاشتراطات والضوابط الواجب توافرها لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.



وشملت اللائحة، التي تنشرها «الأنباء»، ان المنشآت الصحية التي تشملها هي «مركز طب بشري أهلي ـ مركز طبي بشري تخصصي أهلي ـ مركز عمليات اليوم الواحد أهلي ـ مركز طب الاسنان أهلي ـ مركز الطب والعلاج الطبيعي الأهلي ـ مركز التغذية الصحية أهلي ـ مركز أشعة أهلي ـ مركز أطراف صناعية أهلي ـ مركز الرعاية عن بعد والطب الاتصالي أهلي».



وتضمنت اللائحة الشروط العامة لتراخيص المنشآت الصحية وآلية ترخيص المنشآت الصحية والمتطلبات اللازمة لترخيص المنشآت الصحية الأهلية.



وفيما يلي لائحة الاشتراطات تنشرها «الأنباء».