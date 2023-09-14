دمشق - هدى العبود



يجسد الفنان السوري هاني شاهين دور «أبو فوزي» في مسلسل «عزك يا شام»، وتعتبر شخصية محورية خلال أحداث العمل. وعن مضمون دوره قال شاهين لـ «الأنباء»: عندما كنت أسير مع ابنتي وقع منها كردان الذهب الذي كانت تلبسه، لكن مال الحلال الا يرجع لصحابه، فيشاء القدر أن يقع هذا الكردان بيد شاب يدعى «حليم» يعمل عربجي فقير الحال، وعلى الرغم من فقره وحاجته المادية، إلا انه يأبى أن يأخذ مالا ليس ماله، فيتجه الى شيخ الحارة ويقص عليه قصة الكردان ويسلمه إياه من أجل اعادته لمن يبحث عنه، علما أن شيخ الحارة طلب منه ان يبحث عن صاحب الكردان بنفسه إلا أنه أبى، وتشاء الظروف ان ألتقيه وأطلب منه ان يعمل عندي نظرا لسمعته الحسنة بين أهالي حارة العنبر، ويقبل وبعدها أكتشف انه هو من أعاد كردان ابنتي الضائع.



وأضاف شاهين: ما أحب أن أوصله للمشاهد ان الأمانة لا تباع ولا تشترى، والفقير لم يمد يده في تلك الأزمنة الغابرة لمال غير ماله، والدليل الشاب «حليم» وأمثاله، وعلينا أن نقتدي بموروثنا الثقافي وتقاليدنا الغنية بكل شيء، انتظرونا بعرض شيق وممتع وبقصص عاشها أجدادنا وأهلنا، فأحداث مسلسل «عزك يا شام» غاية في الأهمية من حيث مضمونها الذي افتقدناه في حياتنا اليوم، والعمل من إنتاج شركة اشرف غيبور للإنتاج والتوزيع الفني في باكورة أعمالها، ومن تأليف نادين خليل ومحمد حميرة، ويحوي قصصا وحكايات مشوقة دارت في حارة العنبر الدمشقية العتيقة.



ويشارك الفنان هاني شاهين في مسلسل «عزك يا شام» بجانب نخبة من النجوم، وهم: فايز قزق، سعد مينه، سحر فوزي، جيني اسبر، وفاء موصللي، لينا حوارنة، محمد حداقي، حسام تحسين بيك، عبير شمس الدين، أماني والي، حيدر أحمد، صباح بركات، نادين قدور، علي كريم، باسل حيدر، جمال العلي، حسام الشاه، اندريه سكاف، حمادة سليم، عهد ديب، سليمان رزق، رائد مشرف، مريم علي، وائل زيدان، محمد خاوندي، عاصم حواط، طارق مرعشلي، فيلدا سمور، فؤاد الوكيل، مجدي المقبل، عادل علي، ماهر أحمد، دلع نادر، هبة زهرة، انجي مراد، مي مرهج، علا حمد، سمير الشماط، إلياس الشديد، مطر المطر، وغيرهم.