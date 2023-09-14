أسامة أبو السعود

عقد عدد من رؤساء النقابات العمالية في الكويت ورشة عمل في مقر نقابة العاملين بالشركة البترولية المتكاملة "كيبيك" حيث تم بحث المعوقات المختلفة التي يواجهها العمل النقابي في دولة الكويت والوقوف على أبرز التحديات القادمة مثل البديل الإستراتيجي والدعم الحكومي للنقابات.

وتم خلال الاجتماع الاتفاق على وجوب وجود حركة لإحياء العمل النقابي الصحيح وتوحيد الجهود للأهداف المشتركة بين النقابات لما له من منفعة مهمة تصب اولا واخيرا في مصلحة الموظفين .

وتسعى النقابات المشاركة الى الاستمرار في توطيد العلاقات بينها وتدعو جميع النقابات الاخرى للتعاون والمشاركة في الفترات القادمة لتطوير العمل النقابي وإثراء التجربة بما يعود بالنفع على جميع من يقع تحت مظلة هذه النقابات من موظفين وعاملين في دولة الكويت.

حضر الاجتماع رئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للصناعة ورئيس نقابة العاملين بالهيئة العامة للبيئة ورئيس نقابة الهيئة العامة للرياضة ورئيس نقابة تكنولوجيا التعليم ورئيس نقابة الصحفيين الكويتية و نقابة خبراء الإدارة العامة للخبراء وعدد من ممثلي النقابات الاخرى .

ترأس الاجتماع رئيس نقابة العاملين في شركة البترولية المتكاملة " كيبيك " وبحضور عدد من اعضاء النقابة .