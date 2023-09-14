قال الأمين العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس اليوم الخميس، إنه كان من الممكن تجنب سقوط ضحايا في فيضانات ليبيا إذا كان لدى الدولة المنقسمة هيئة أرصاد جوية قادرة على إصدار التحذيرات.

وفي حديثه للصحفيين في جنيف، قال تالاس إن التحدي الرئيسي الذي تواجهه ليبيا في التعامل مع آثار الفيضانات التي أودت بحياة الآلاف هو أنه ليس هناك هيئة أرصاد تعمل بشكل طبيعي.

وأضاف "لو كان لديهم هيئة أرصاد جوية تعمل بشكل طبيعي، لكان بإمكانهم إصدار تحذيرات".

وتابع "كان من الممكن أن تتمكن سلطات إدارة الطوارئ من إجلاء الناس. وكان بإمكاننا تجنب معظم الخسائر البشرية".

وتواجه عمليات الإنقاذ تعقيدات بسبب الانقسامات السياسية في البلاد التي تشهد حربا من حين لآخر مع عدم وجود حكومة مركزية قوية منذ الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي وأطاحت بمعمر القذافي عام 2011.

وتتمركز حكومة الوحدة الوطنية المعترف بها دوليا في طرابلس في الغرب، بينما تعمل حكومة موازية في الشرق الذي تقع فيه مدينة درنة التي دمرتها الفيضانات.

وقال تالاس إن المنظمة كانت على تواصل في السابق مع السلطات الليبية لمساعدتها في إصلاح نظام الأرصاد الجوية لكن التهديدات الأمنية عرقلت هذه الجهود.

وأردف "بما أن الوضع الأمني ​​في البلاد صعب للغاية، فمن الصعب الذهاب إلى هناك وتحسين الأمور"