اختتم المنتخب الوطني للتايكوندو مشاركته في بطولة بيروت المؤهلة السنوية الخامسة للتايكوندو بحصد 10 ميداليات واحدة ذهبية و4 فضيات و5 برونزيات.



وفي المباراة الأخيرة عن فئة الرجال تحت وزن 63 كلغم تمكن اللاعب أسامة المطيري من نيل البرونزية بعد اجتياز مباراتين في الأدوار التمهيدية وخسارته أمام لاعب من الأردن.



من جانبه، قال رئيس وفد المنتخب المشارك في البطولة عضو مجلس إدارة اتحاد اللعبة عن فئة الرجال فيصل الرشيدي ان رئيس وأعضاء مجلس إدارة الاتحاد يحرصون على «بناء جيل» من اللاعبين الأبطال للسنوات المقبلة يشاركون في منافسات الأولمبياد.



ولفت الرشيدي الى ان الاتحاد يولي اهتماما كبيرا للاعبين الأشبال والناشئين الذين يملكون فرصا حقيقية ليكونوا «أبطال الغد» الذين يحرزون إنجازات رياضية مشرفة في لعبة التايكوندو.



من جهته، اعتبر مدرب المنتخب وليد المرشاد ان النتائج كانت مؤشرا جيدا مع 10 ميداليات وأثبتت «علو كعب» لاعبي المنتخب الوطني فنيا.



ولفت إلى ان إمكانية تحقيق عدد اكبر من الميداليات كانت متاحة، وهو أمر يدل على مستقبل أفضل للاعبين المشاركين ونتائج مبهرة، معربا عن أمله في إعداد منتخب قوي بمستوى عال من الخبرات الفنية يحقق المزيد من الإنجازات في البطولات الدولية.